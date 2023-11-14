«И собаку заодно»: Соседи убитой девочки в Екатеринбурге рассказали о трагедии

Фото: istock / BrianAJackson
12 ноября в одном из домов на Сортировке в Екатеринбурге, где проживал 16-летний парень, подозреваемый в убийстве 14-летней подруги и ее матери, соседка слышала, как девушка громко причала. Об этом пишет URA.RU.
«В подъезде был кипиш, я даже хотела выйти. Кричала девчонка, бегали по этажу, орали. Я лежала, телевизор смотрела, еще думала выйти, замечание сделать. Но сами понимаете, сейчас это опасно. И это продолжалось в течение получаса в промежутке с 20:00 до 21:00 вечера. Я подумала, может, играют, шутят, на скандал не было похоже. Может, под этим делом (алкоголь, наркотики, — прим. ред.) выясняли отношения», — рассказала собеседница агентства.Также еще один сосед рассказал, что подросток, скорее всего, убил и собаку девочки. Некоторые соседи характеризовали погибшую как тихую и скромную. А вот одноклассники парня говорили, что он редко ходил в школу, пил, курил, вел себя «странновато» и практически не имел друзей.
Читайте также:
Стало известно, почему житель Курской области зарезал мать, жену и дочь
«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой
В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь
Алина Юрчак