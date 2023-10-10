i24: Число пострадавших израильтян превысило 2,7 тысячи

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Число пострадавших израильтян в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2,7 тыс. Об этом сообщает i24.
«За последние три дня войны 2741 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах», — проинформировал местный телеканал.
Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
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