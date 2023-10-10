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i24: Число пострадавших израильтян превысило 2,7 тысячи

10 октября 2023, 00:08
Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Число пострадавших израильтян в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2,7 тыс. Об этом сообщает i24.

«За последние три дня войны 2741 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах», — проинформировал местный телеканал.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#израиль
#армия
#человек
#люди
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ТАСС: Ракета упала рядом с мечетью имени Кадырова в Абу-Гоше
10 октября 2023, 00:20

Фото: iStock/kirill4mula

В Израиле мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в селении Абу-Гош не пострадала при обстреле. Выпущенная палестинцами ракета упала рядом с храмом, пишет ТАСС.
«Мечеть в целости и сохранности. Попадания не было. Вечерняя молитва прошла, как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», — цитирует агентство слова очевидцев.

Уточняется, что в соседнем здании ракетой повредило кондиционеры и выбило окно. Погибших в результате обстрела нет, три человека получили ранения.

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#окно
#мечеть
#ракета
#кондиционеры
#люди
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Опубликована запись диалога пилотов «Уральских авиалиний» перед посадкой в поле
09 октября 2023, 23:30

Фото: РИА Новости/Владимир Николаев

В Сети появилась запись диалога пилотов в самолёте «Уральских авиалиний» перед посадкой в поле под Новосибирском. Об этом пишет Телеграм-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что опубликована заключительная часть расшифровки разговора, который шёл за несколько минут до аварийной посадки Airbus A320.

Второй пилота, обращаясь к капитану лайнера, сообщил и недостатке топлива. Тот в ответ призвал его «взять себя в руки». По словам члена экипажа, топлива хватает только на одиннадцать минут, но этого не хватит, чтобы добраться до Новосибирска. Поэтому было решено срочно искать площадку для аварийной посадки.

Затем командир и второй пилот обсуждают варианты посадки — такие, как просека в лесу или дорога. Об аварийной посадке сообщили на землю и капитан воздушного судна ещё раз призвал коллег сохранять спокойствие.

После этого следует звук приземления самолета и экипаж сообщает диспетчеру, что всё в порядке.

Напоминаем, что самолет «Уральских авиалиний» 12 сентября экстренно приземлился на грунт. Предварительно, у лайнера Airbus A320 отказала гидравлика. Во время инцидента на борту находился 161 пассажир, 23 из них — дети.

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#самолет
#пилот
#дети
#дорога
#пассажир
#аварии
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В плену ХАМАС есть люди с двойным гражданством, в том числе и россияне
09 октября 2023, 22:23

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Боевики ХАМАС взяли в плен десятки человек с двойным гражданством, об этом представитель исламистского движения заявил The Reuters.
«Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», - процитировали слова представителя движения в издании. 

Ранее стало известно, что боевики ХАМАС забрали в плен 12-летнего израильского мальчика. Представители ХАМАС выложили видеоролик с Эрезом (12 лет), его забрали в плен в сектор Газа. Отец же семейства, Саар (16 лет) и Ротем (18 лет) пропали без вести. В настоящий момент Гая пытается выяснить, что случилось с ее семьей.

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#россияне
#израиль
#сектор газа
#хамас
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Число погибших в результате ударов Израиля по Газу возросло до 687 человек
09 октября 2023, 22:00

Фото: iStock/Soumen Hazra

Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 687 человек, об этом сообщили в Минздраве анклава.
«Медицинские бригады в госпиталях приняли 687 погибших, 3726 раненых с различными травмами», - прокомментировали ситуацию в газовском министерстве. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

В ответ, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начала наносить масштабные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. По последнем данным, с израильской стороны не менее 800 человек погибли, а количество раненных достигло отметки 2400.

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#хамас
#сектор газа
#израиль
#погибшие
#пострадавшие
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«Мама, я люблю тебя»: 12-летний мальчик попрощался с семьей, прежде чем его забрали ХАМАС
Боевики ХАМАС забрали в плен 12-летнего мальчика
09 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/Irina_Geo

Боевики ХАМАС забрали в плен 12-летнего израильского мальчика, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, семья Кальдерон жила в кибуце Нир Оз недалеко от сектора Газа, именно этот населенный пункт одним из первых пострадал от нападения ХАМАС. 

При этом, в Тель-Авиве у Кальдерон есть родственница - Гая Кальдерон. Сразу после информации о нападении она позвонила родственникам из Нир Оз - 18-летнему Ротему, 16-летней Саар и 12-летнему Эрезу. Однако, они сказали Гае, что говорить не могут, поскольку должны вести себя тихо, чтобы не привлекать внимание. 

Родственники Гаи успели написать в семейный чай, в их дом нагрянули боевики. 

«Мама, я люблю тебя», - это последнее сообщение, которое пришло от родственников Гаи из Нир Оз. Его успела отправить Саар. 

Позже боевики выложили видеоролик с Эрезом, его забрали в плен в сектор Газа. Отец же семейства, Саар и Ротем пропали без вести. В настоящий момент Гая пытается выяснить, что случилось с ее семьей.

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#хамас
#израиль
#сектор газа
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В самарском ТЦ кабина лифта, с тремя пассажирами внутри, рухнула вниз
В Самаре в здании ТРК опрокинулась кабина лифта с тремя людьми
09 октября 2023, 21:29

Фото: iStock/denisgo

В самарском ТРК «Вива Лэнд» стеклянный лифт с тремя пассажирами внутри опрокинулась вниз, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Пoступило сообщение о том, что в здании ТРК пo адресу: г.о. Самара, Кирoвский райoн, пр. Кирова, 147, произошлo опрокидывание кабины лифта. В лифте находилoсь три челoвека (мужчины 2005 года рождения)», - прокомментировали ситуацию в министерстве.

Отмечается, в результате опрокидывания кабины погибших и пострадавших нет. 

В МЧС выяснили, что вeрхняя часть кабины лифта слетела с направляющих на урoвне второго этажа.

Ранее в Санкт-Петербурге технический лифт с двумя рабочими рухнул в шахту. Двое рабочих перевозили металлические конструкции в грузовом лифте. Трос оборвался и лифт рухнул в шахту. Сколько этажей пролетели мужчине в кабине - не уточняется.

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#мчс
#лифт
#тц
#пострадавшие
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В Екатеринбурге задержали мужчину, который разгуливал по улице с игрушечной винтовкой
В Екатеринбурге задержали рецидивиста, разгуливавшего по городу с «винтовкой»
09 октября 2023, 20:36

Фото: iStock/grinvalds

В Екатеринбурге полиция задержала местного жителя, который разгуливал по улице с игрушечной винтовкой, сообщает URA.RU.
«Гражданин был оперативно установлен и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы территориального ОВД в ходе патрулирования микрорайона. В настоящее время он содержится под стражей и дает пояснение своему поступку. В определенных кругах более известен по кличке «Пестик», - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Отмечается, что он вышел из мест лишения свободы в марте 2021 года, ранее он уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. 

Выяснилось, что винтовка, с которой разгуливал «Пестик», была игрушечной. С помощью нее он хотел разыграть приятеля, с которым повздорил накануне. Теперь задержанному грозит административное дело за мелкое хулиганство. 

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В Тюмени школьники толпой били одноклассника из-за девочки

Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары
#дело
#мвд
#хулиганство
#екатеринбург
#оружие
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В Тюмени школьники толпой били одноклассника из-за девочки
09 октября 2023, 19:02

Фото: iStock/mrohana

В Тюмени одноклассники толпой избили 12-летнего мальчика из-за его конфликта с ученицей.
Издание «Аргументы и Факты» пишет, что ЧП случилось в школе №94. Ученик 6 класса в течение месяца задирал девочку из параллельного класса. Он не обращал внимания на одноклассников, призывавших его извиниться.
 
4 октября школьники застали мальчика перед уроком физкультуры и побили его в раздевалке. По словам отца пострадавшего школьника, его сына пытались заставить приносить извинения на коленях. Школьник отказался, тогда дети повалили его на пол и начали избивать руками и ногами. Также, со слов отца, на школьника оказывалось психологическое давление.
 
Мальчика доставили в больницу, где диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму, а также ушибы. Сейчас пострадавший находится на домашнем лечении.
 
По словам отца мальчика, драки и конфликты в школе происходят постоянно. а администрация делает попытки замять инцидент. В деле разбирается прокуратура.

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#дети
#школа
#подростки
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Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в Израиле в результате атаки ХАМАС
09 октября 2023, 19:01

Фото: iStock/Soumen Hazra

Один россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС на страну. Об этом сообщает российское посольство.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил американскому президенту Джо Байдену, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.

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