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Игорь Стрелков помещён в СИЗО «Лефортово»

23 июля 2023, 21:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина) поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников в беседе с журналистами.
Он также уточнил, что подсудимый отказался от общения с адвокатом. Никаких признаков морального или физического воздействия на него обнаружено не было.

Кроме того, Мельников рассказал, что Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником.


Ранее сообщалось, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обвиняется в публичных призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Он просил не отправлять его в СИЗО из-за заболевания, однако прошение не было принято и его поместили под стражу до 18 сентября.

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#СИЗО
#арест
#экстремизм
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В Конго военный застрелил 13 человек на похоронах своего ребенка
23 июля 2023, 14:24

Фото: istockphoto/MattiaATH

По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, были убиты, когда в восточной части Демократической Республики Конго военный открыл огонь по людям, собравшимся в субботу вечером, чтобы оплакать его умершего ребенка.
Об этом корреспонденту агентства Reuters рассказал местный чиновник. Стрельба произошла в деревне Ньякова на берегу озера Альберт в восточной провинции Конго Итури. 

«Солдат открыл огонь по всем, кто его окружал. Десяток человек погибли», — сообщил по телефону представитель армии Итури Жюль Нгонго.

По его словам, поисковые группы разыскивают солдата военно-морского флота Конго, и начато расследование инцидента. Староста деревни Оскар Барака Мугува заявил, что всего в результате стрельбы погибли 13 человек, в том числе девять детей. Непонятно, что заставило солдата начать расправу над безоружными людьми. По словам Мугувы, солдат беспокоился, что его ребенка могут похоронить без него.

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#конго
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#похороны
#солдат
#стрельба
#ребенок
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Минобороны предположило, кто является виновником в разрушении храма в Одессе
23 июля 2023, 13:33

Фото: РИА Новости/Сергей Поляков

Минобороны России заявило, что не причастно к разрушению Спасо-Преображенского храма в Одессе, предположив, что это вызвано падением украинской ракеты.
В ведомстве уточнили, что все удары выполнялись на безопасном отдалении от храма. Кроме того, прежде чем нанести удар, российские военные проверяют информацию, чтобы исключить попадание в объекты культурного и исторического наследия.

Предполагается, что виновниками разрушения храма стали украинские военные, безграмотно запустившие зенитную управляемую ракету.

Ранее сообщалось, что в следствие ночных ударов в Одессе повреждён Спасо-Преображенский кафедральный собор. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер написал в своём Telegram-канале о повреждении ещё двух памятников архитектуры, шести домов и десятка автомобилей. В результате погиб один человек, 19 пострадали. 

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#Одесса
#СВО
#разрушение
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Сербский патриарх Порфирий призвал мировых лидеров помочь в освобождении митрополита Павла
23 июля 2023, 10:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Патриарх Сербский Порфирий призвал мировых и религиозных лидеров к помощи в освобождении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), которому сменили домашний арест пребыванием под стражей. Об этом сказано на сайте Сербской православной церкви (СПЦ).
«Митрополита Павла посадили, и это вопиющий пример нарушения прав человека из-за того, кем он является, из-за его личной и религиозной принадлежности. Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей Украинской православной церкви и вселенскому православию», – написано на сайте СПЦ.

Сообщается, что Порфирий отправил обращения главам всех православных церквей, папе Римскому, генсеку ООН Антониу Гутерришу и нескольким правозащитным организациям.

Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отпустить из-под ареста митрополита Павла, поскольку нахождение под стражей может привести к его смерти. 

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#СПЦ
#арест
#церковь
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Тело пропавшего в Кемеровской области шестилетнего мальчика найдено в водоеме около его дома
23 июля 2023, 09:46

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области

В субботу, 22 июля, в Кемерове покинул пределы приусадебного участка и пропал шестилетний ребенок. Сегодня, 23 июля, его тело было обнаружено в водоеме неподалеку от дома.
Пропавшего ребенка искали более 150 человек — полицейские, волонтеры, сотрудники МЧС. Утром, 23 июля в ходе поисковых мероприятий утонувшего мальчика обнаружили в водоеме неподалеку от дома, где он жил, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Кемеровской области.

По факту гибели ребенка проводится проверка на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Будут проведены необходимые экспертизы с целью установления точной причины смерти мальчика. Также будут установлены причины и обстоятельства, приведшие к гибели ребенка.

Известно, что семья мальчика считалась благополучной, на учете в органах опеки не состояла. Он проживал в частном доме вместе с родителями и еще тремя малолетними детьми.

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#кемерово
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#поиск
#следственный комитет
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Застолье в подмосковной деревне закончилось взрывом гранаты
23 июля 2023, 09:23

Фото: istockphoto/ovbelov

В подмосковной деревне Бортниково городского округа Ступино во время пьяного застолья между собутыльниками вспыхнула ссора. В качестве аргумента один из участников конфликта взорвал гранату.
В результате происшествия один мужчина погиб на месте, еще четверо получили серьезные ранения, сообщает телеграм-канал 112. В числе раненых двое детей. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Откуда у сельского жителя оказалась боевая граната, пока остается неизвестным.

Полиция проводит проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Правоохранители напоминают о важности и необходимости соблюдения правил безопасности во время любых массовых встреч и мероприятий, особенно когда в результате неосторожного и безответственного поведения взрослых могут пострадать дети.

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#подмосковье
#застолье
#граната
#взрыв
#дети
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В Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе могла попасть ракета украинской ППО
«Ъ»: Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе получил повреждения в ходе нанесения российской армией авиаударов по городу.
23 июля 2023, 07:26

Фото: РИА Новости/Денис Петров

Во время взрывов, звучавших в Одессе в ночь на 23 июля, получил значительные повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из Одесского городского совета. По всей видимости, их причиной стало попадание ракеты украинской противовоздушной обороны (ППО).
По сведениям властей города, здание получило значительные повреждения. Из-под завалов удалось извлечь Касперовскую икону Божией матери. По сведениям «Коммерсанта», сейчас у культового учреждения все еще работают одесские спасатели и коммунальщики.


Издание также цитирует Национальную полицию украины, по сведениям которой при ночных взрывах пострадали 22 человека, в том числе четверо детей, а один человек погиб.

«Украинские СМИ считают, что <...> в атаке Одесской области участвовали по меньшей мере пять видов ракет - Калибры, Ониксы+, Х-22, Искандер-К, а также  баллистические Искандер-М. Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре», — сообщает Telegram-канал «Пул №3», который ведет журналист Дмитрий Смирнов.

По словам местных жителей, в городе произошло минимум 7 взрывов. Некоторые из них были слышны в районе порта, а также со стороны поселка Радужный.

Расположенный прямо в центре Одессы Спасо-Преображенский кафедральный собор принадлежит к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и является объектом охраны ЮНЕСКО. Собор был заложен еще в XVIII веке, однако советские чиновники приняли решение его снести, и восстановлен он был только после того, как Советский Союз распался.

Кроме Одессы, российская армия этой ночью нанесла массированный ракетный по Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областям Украины, а также тем районам ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые еще контролируются официальным Киевом.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Одесса
#Украина
#авиаудары
#разрушения
#Спасо-Преображенский собор
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Downdetector: Пользователи жалуются на сбои в работе сайта Wikipedia
23 июля 2023, 05:53

Фото: iStock/jentakespictures

В работе онлайн-энциклопедии Wikipedia в воскресенье 23 июля наблюдаются сбои, свидетельствует сервис Downdetector.
Жалобы на работу онлайн-энциклопедии начали поступать примерно в 3.00 по московскому времени. Из Великобритании, поступило более 1,5 тысячи жалоб, также имеются сообщения от пользователей из Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.

20 июля произошел глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp*; о проблемах сообщали пользователи из США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции. Пользователи в России, в том числе в Москве, также столкнулись со сбоем, что показали данные сервиса DownRadar.

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*принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена
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#Wikipedia
#происшествия
#интернет
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В Иркутской области утонул 12-летний мальчик, его 9-летний брат попал в больницу
23 июля 2023, 05:37

Фото: iStock/Spivak222

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Иркутской области сообщила, что в реке Китой утонул 12-летний мальчик, а его 9-летний брат госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности» (статья 109 УК РФ).
Как установили следователи, трагедия произошла вечером в субботу, 22 июля. Трое детей ушли купаться без присмотра взрослых на реку Китой в Ангарском районе. Двое из них уплыли слишком далеко от берега, и начали тонуть. В итоге 12-летнего мальчика спасти не удалось, а его 9-летнего брата пришлось госпитализировать.

Региональная прокуратура уже начала проверку инцидента, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности, семейном благополучии, обеспечении безопасного пребывания на воде, а также выяснены все причины и условия произошедшего.

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#Иркутская область
#Следственный комитет
#утонувшие
#гибель детей
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РИА Новости: С острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч туристов
23 июля 2023, 03:21

Фото: IStock/ronniechua

Более двух тысяч туристов эвакуировали с греческого острова Родос из-за лесных пожаров, которые бушуют там вот уже несколько дней, начиная со вторника. В субботу, 22 июля, огонь добрался до трех гостиниц в селении Киотари.
Всех постояльцев отелей Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отеля Hatzilazar Group эвакуировали заранее, информации о пострадавших не поступало.

Пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил журналистам, что пожар на Родосе на данный момент является самым сильным на территории страны.

«Активный фронт огня бушует в районах Лардос, Лаэрма, Киотари, и там с пламенем борются 173 пожарных», — отметил он. 

Артопиос добавил, что в следующие несколько дней в районе Родоса будут наблюдаться температуры около 45 градусов ​по Цельсию.

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#Греция
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#эвакуация людей
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