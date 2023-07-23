Игорь Стрелков помещён в СИЗО «Лефортово»

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина) поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников в беседе с журналистами.
Он также уточнил, что подсудимый отказался от общения с адвокатом. Никаких признаков морального или физического воздействия на него обнаружено не было.
Кроме того, Мельников рассказал, что Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником.
Ранее сообщалось, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обвиняется в публичных призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Он просил не отправлять его в СИЗО из-за заболевания, однако прошение не было принято и его поместили под стражу до 18 сентября.
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Кроме того, Мельников рассказал, что Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником.
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Анастасия Чинкова