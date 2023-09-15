Игоря Николаева перевели в реанимацию

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин
Музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию, у него замечены следы перенесённого обширного инфаркта. Сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние.
У Николаева нарушен ритм сердца, он постоянно меняется. Информацию сообщает Mash.
Несколько месяцев назад артист также оказался в больничной койке из-за проблем с сердцем. В январе музыканту провели операцию на сердце по установке двух стентов. После операции состояние певца нормализовалось, его быстро отправили домой.
Сейчас состояние Игоря Николаева оценивается как тяжелое, результаты ЭКГ неутешительные. Артист принимает седативные препараты и находится в сознании. К нему не пускают даже родственников.
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Несколько месяцев назад артист также оказался в больничной койке из-за проблем с сердцем. В январе музыканту провели операцию на сердце по установке двух стентов. После операции состояние певца нормализовалось, его быстро отправили домой.
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Алина Юрчак