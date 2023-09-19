Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце

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Музыканту Игорь Николаеву сделали операцию – шунтирование. Николаев находился в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Напомним, что 15 сентября стало известно о госпитализации народного артиста. 63-летнему музыканту потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем. Также, два года назад Николаев уже перенес инфаркт.
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Дана Игумнова