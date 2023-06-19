Игрок «Спартака» Промес приговорён к тюремному сроку за покушение на брата

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Нападающего «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 1,5 годам лишения свободы за нападение на двоюродного брата
Нидерландский суд вынес обвинительное решение по уголовному делу, назначив Промесу наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года.
Нападение произошло в июне 2020 года в Абкауде. Промес ударил ножом в колено своему родственнику, который до сих пор не смог восстановиться после нападения.
В минувшем сезоне РПЛ Промес сыграл за «Спартак» 27 матчей, в которых забил 20 мячей и отметился 7 результативными передачами.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» стал обладателем бронзовых медалей российского чемпионата.
Ранее в Сибири военный получил 7 лет колонии за самоволку, нападение на жену и кражу сосны. «Лента. Ру» пишет, что рядовой 10 декабря 2022 года покинул часть и вернулся домой. Через неделю будучи пьяным он поссорился с женой на почве ревности.
Нападение произошло в июне 2020 года в Абкауде. Промес ударил ножом в колено своему родственнику, который до сих пор не смог восстановиться после нападения.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» стал обладателем бронзовых медалей российского чемпионата.
Ранее в Сибири военный получил 7 лет колонии за самоволку, нападение на жену и кражу сосны. «Лента. Ру» пишет, что рядовой 10 декабря 2022 года покинул часть и вернулся домой. Через неделю будучи пьяным он поссорился с женой на почве ревности.
Мария Фирсова