Илье Сачкову вынесли окончательный приговор

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Мосгорсуд приговорил основателя IB-Group Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы, сообщает «ТАСС».
Сачкова признали виновным по статье «Госизмена», а также обязали выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей.
Предпринимателя заключили под стражу в сентябре 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году Сачков передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России. Позже эти сведения оказались в руках американского ФБР. Отмечается, что свою вину осужденный так и не признал.
Прокурор просил назначить Сачкову наказание в 18 лет лишения свободы, однако, суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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Предпринимателя заключили под стражу в сентябре 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году Сачков передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России. Позже эти сведения оказались в руках американского ФБР. Отмечается, что свою вину осужденный так и не признал.
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Евгения Парфентьева