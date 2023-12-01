Имеющего доступ к государственной тайне бывшего военного осудили за выезд из РФ

В Краснодарском крае суд оштрафовал бывшего военнослужащего, который имел доступ в гостайне, за то, что он покинул территорию РФ. Отмечается, что он не имел права выезжать из страны до 2027 года и был осведомлен об этом. Информацию сообщает Лента.ру, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов края.