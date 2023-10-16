Independent: Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской

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Неизвестные облили красной краской две еврейские школы в британской столице, сообщает Independent со ссылкой на полицию Лондона.
«Мы расследуем инциденты в двух еврейских школах и рассматриваем их как преступления на почве ненависти», - прокомментировали ситуацию представители полиции.
По информации СМИ, сперва краской была облита одна еврейская школа, а 15 октября вторая. Полиция устанавливает связь между этими двумя происшествиями. Уже известно, что правонарушение совершила одна и та же женщина. Правоохранители устанавливают ее местонахождение.
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