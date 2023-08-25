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Indian Express: Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе

25 августа 2023, 04:43

Фото: iStock/artolympic

В Индии сотрудники правоохранительных органов нашли останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, которая в 2018 году пропала без вести. Об этом пишет Indian Express.

В публикации говорится, что полиция города Корба обнаружила скелет Лашкар, завернутый в одеяло. На момент гибели ему было 30 лет. Отмечается, что Лашкар работала телеведущей на местном телеканале.

По версии правоохранителей, Лакшар убил сожитель в октябре 2018 года. После этого он спрятал труп в пустынном месте, где спустя год началось строительство автомагистрали. Предполагается, что мотивом совершения преступления стали финансовые разногласия.

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#труп
#фсб
#скелет
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В Бурятии пропала группа из пяти человек
На севере Бурятии пропала группа из пяти человек при сплаве по реке
27 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/artolympic

Пятеро туристов, которые отправились на сплав по реке Тыя в Северо-Байкальском районе Бурятии на двух катамаранах, объявлены пропавшими. По информации регионального управления МЧС, спасательная команда уже направлена на поиски.
Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда были переброшены на вертолете Ми-8 в район Перевал в Северо-Байкальском районе, где начали поисковые действия.

По данным МЧС, туристы не вернулись в установленный срок, что стало причиной для запуска поисково-спасательной операции. В операции участвуют пять спасателей и две единицы специализированной техники.

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При стрельбе во Флориде погибли три человека
При стрельбе во Флориде погибли три человека, нападавший покончил с собой
27 августа 2023, 03:35

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

На пресс-конференции органов власти Джексонвиля, штат Флорида, было объявлено о стрельбе, которая случилась в субботу в торговом заведении Dollar General. В результате инцидента погибли три человека, после чего стрелок совершил самоубийство.
«Все трое жертв были чернокожими. Убийца, по всей видимости, был мотивирован расовой ненавистью», — заявил городской шериф.
Сообщается, что нападавший был вооружен автоматом AR-15 и пистолетом, а с собой у него также был тактический жилет. Среди погибших двое мужчин и одна женщина. После убийства всех жертв стрелок покончил с собой. Информации о других пострадавших нет.

На текущий момент личность преступника не установлена.

«Нет доказательств, подтверждающих, что он действовал от имени какой-либо криминальной организации», — добавил шериф.
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В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС
В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС, где произошли взрывы
27 августа 2023, 02:44

Фото: iStock/MattGush

Пожар на автозаправочной станции в городе Креведия, Румыния, был успешно локализован. Риск его распространения на соседние районы устранен, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уездного департамента по чрезвычайным ситуациям.
События развернулись в субботу в Креведии, которая расположена в 13 километрах от столицы Румынии, Бухареста. В результате четырех взрывов один человек погиб и 46 получили ранения. Некоторые из пострадавших будут перевезены в больницы Италии и Бельгии для дальнейшего лечения.

«Ситуация с пожаром в настоящее время стабилизирована, и спасатели активно работают по тушению последних очагов огня», — отметили в пресс-службе.
Первый взрыв на заправочной станции произошел около 19:30 местного времени, что совпадает с Московским временем. Движение транспорта было временно прекращено. Несмотря на действия пожарных, огонь распространился на вторую газовую цистерну, что привело к дополнительным взрывам около 21:00 и позднее. Эвакуация охватила более 3 000 человек из района в радиусе 700 метров от эпицентра происшествия. На месте инцидента работают антикризисный штаб, глава Министерства внутренних дел Кэтэлин Предою и премьер-министр Марчел Чолаку.

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В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс
В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс рядом с оружейным заводом
27 августа 2023, 02:21

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание произошло в хранилище пластмассовых изделий, расположенном вблизи оружейной фабрики в уезде Дымбовица, Румыния, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям. Информация о жертвах на данный момент не поступала.
Отмечается, что этот пожар произошел на расстоянии 20 километров от автозаправочной станции в Креведии, недалеко от столицы Румынии, где ранее произошли четыре взрыва. По данным министерства здравоохранения, в результате этого инцидента один человек умер, и 46 получили травмы. Больницы в Италии и Бельгии уже готовы принять пострадавших.

Площадь возгорания составляет примерно 600 квадратных метров, и на складе хранятся легковоспламеняющиеся материалы, включая пластик.

Пожарные отметили, что связи между этим пожаром и ранее произошедшими взрывами на АЗС нет. Они также подтвердили, что огонь не перекинется на прилегающие здания.

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#станции
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Президент Румынии потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов
Президент Румынии потребовал оказать помощь раненым и провести расследование
27 августа 2023, 01:20

iStock/Daniel Tadevosyan

Президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул, что первоочередной задачей является предоставление необходимой помощи жертвам взрывов на заправочной станции, а после этого следует провести всестороннее расследование для определения причин произошедшего.
Ранее в городе Креведия, находящемся в 13 км от румынской столицы, произошли четыре взрыва. По информации Министерства здравоохранения Румынии, один человек умер и 46 получили травмы, некоторых из них планируется отправить для лечения в Италию и Бельгию.

«Сейчас важно обеспечить все необходимое для пострадавших и упростить их доступ к экстренной медицинской помощи. После стабилизации ситуации на месте происшествия следует незамедлительно начать расследование для выяснения возможных нарушений законодательства», — написал Йоханнис в соцсетях.
Президент также призвал органы власти предпринять срочные шаги в интересах пострадавших и выразил соболезнования семье умершего, пожелав быстрого выздоровления раненым.

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Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде
News4JAX: несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде
27 августа 2023, 01:08

Фото: istockphoto/Elena Esich

Как минимум несколько человек стали жертвами стрельбы в торговом комплексе в Джэксонвилле, штат Флорида, сообщает News4JAX со ссылкой на заявление мэра города.
Стрелок сначала забаррикадировался внутри здания, но, по всей видимости, в настоящее время нейтрализован. Один из очевидцев заявил, что нападавший открывал огонь на стоящие автомобили. Пока что причины его действий остаются неизвестными.

В настоящий момент район инцидента проверяют силы спецназа, и над местом событий кружит вертолет. Территория вокруг торгового центра оцеплена, и прохожим рекомендуют искать обходные пути.
Телеканал Fox News, тем временем, сообщает, что число жертв нападения может составлять как минимум четыре человека.

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Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии
Digi 24: еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии, пострадали 46 человек
27 августа 2023, 00:43

Фото: iStock/Kileman

В субботний вечер на румынской АЗС с сжиженным нефтяным газом произошли ещё два взрыва, увеличив число пострадавших до 46, сообщает телеканал Digi 24.
Ранее руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат заявил о двух взрывах в городе Креведия в уезде Дымбовица, которые привели к одной смерти и более чем 30 пострадавшим, среди которых 26 пожарных.

Пресс-служба МВД Румынии запустила горячую линию для предоставления информации о состоянии пострадавших.

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#всу
#служба
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На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть погибшие
На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, один человек погиб и более 30 пострадали
27 августа 2023, 00:13

Фото: iStock/RamonCast

В субботний вечер в Румынии на АЗС произошли два взрыва, в результате которого погиб один человек и более 30 пострадали, включая 26 пожарных. Об это этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раеда Арафата.
«В начале было около шести раненых среди местных жителей... К сожалению, произошел второй взрыв, после которого 26 пожарных получили ранения. Один из них находится в серьезном состоянии, остальные имеют ожоги разной степени тяжести», - сказал Арафат.
Первый инцидент имел место около 19:30 по местному времени (совпадает с МСК) на заправочной станции в городе Креведия. Спецслужбы эвакуировали людей из радиуса 300 метров и остановили движение транспорта. По предварительным данным минздрава, «семь человек пострадали, один умер». Точная информация ещё уточняется из-за сложившихся пожарных условий.

Несмотря на усилия спасателей, взрыв перекинулся на вторую газовую цистерну, и около 21:00 произошел второй взрыв. Зона эвакуации расширена до 700 метров, и в целом более 3000 человек были эвакуированы. Была создана кризисная группа, на месте происшествия присутствует министр внутренних дел Кэтэлин Предою.

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Вице-президент Федерации водного поло Петербурга задержан за наркотики
26 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В Петербурге по делу о наркотиках были задержаны вице-президент Федерации водного пола Алексей Балай и Игорь Тихонов, гендиректор «Центра реабилитации и иммунокоррекции доктора Борисова В.А.». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
По информации следствия, Балай и Тихонов приобрели несколько смесей с содержанием метадона и отвезли их к гаражу в деревне Старая Слобода в Ленинградской области. В этом месте задержанные припарковали автомобиль, в багажнике которого были найдены наркотические вещества. 

По предварительным данным, фигуранты  решили заняться изготовлением наркотиков для продажи их на черном рынке. Злоумышленникам предъявили обвинение по статье 228 УК РФ. Отмечается, что свою вину Балай и Тихонов не признают.

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