Indian Express: Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе

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В Индии сотрудники правоохранительных органов нашли останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, которая в 2018 году пропала без вести. Об этом пишет Indian Express.
По версии правоохранителей, Лакшар убил сожитель в октябре 2018 года. После этого он спрятал труп в пустынном месте, где спустя год началось строительство автомагистрали. Предполагается, что мотивом совершения преступления стали финансовые разногласия.
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