Иномарка сбила ребенка на большой скорости в Москве

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Авария с участием автомобиля «Шкода» произошла в районе Кронштадтского бульвара. Об этом сообщает РЕН-ТВ с отсылкой на личный источник.
Водитель выходил из машины и пытался поднять пострадавшего, но после решил уехать. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном автомобиле. Водителя разыскивают. На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности ДТП уточняются.
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Дана Игумнова