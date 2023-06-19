Иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку в Подмосковье

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Уточняется, что происшествие произошло в октябре прошлого года в подмосковном городе Фрязино. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в частный дом и стал угрожать 82-летней хозяйке участка. Он похитил у неё свыше 20 тысяч рублей. Затем иностранец изнасиловал бабушку. После, чтобы скрыть преступление, он избил пенсионерку и задуши её.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.