Иностранец надругался над 15-летней девочкой в бане в Новой Москве

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15-летняя девочка стала жертвой изнасилования иностранцем в Новой Москве. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Сообщается, что инцидент произошел в частном доме в деревне Богородское в ТиНАО. Девочка решила сходить в баню, в это время в помещение пробрался иностранный гражданин и изнасиловал ее.
Мать подростка в этот же день сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Спустя всего несколько часов полицейские поймали подозреваемого. Отмечается, что он находился в стране нелегально, за что в отношении него уже составлен административный протокол.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.
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Мать подростка в этот же день сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Спустя всего несколько часов полицейские поймали подозреваемого. Отмечается, что он находился в стране нелегально, за что в отношении него уже составлен административный протокол.
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Екатерина Коршунова