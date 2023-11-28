Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня

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Курганский областной суд вынес приговор иностранцу, который прикурил сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Суд обязал его заплатить штраф в размере двух миллионов рублей.
Инцидент произошел весной 2023 года. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к монументу в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне и поджег сигарету.
Приговор пока что не вступил в силу. Из какого государства нарушитель прибыл в Курган и почему выбрал именно этот памятник, не сообщается.
Ранее сообщалось, что Саратовский суд вынес приговор девушке, снявшей видео с плевками в Вечный огонь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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