Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, в ходе которой убили аспиранта УрФУ, уволят

Два инспектора ДПС, ставшие свидетелем драки, в ходе которой погиб аспирант Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили, будут уволены со службы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.