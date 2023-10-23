Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, в ходе которой убили аспиранта УрФУ, уволят

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Два инспектора ДПС, ставшие свидетелем драки, в ходе которой погиб аспирант Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили, будут уволены со службы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
«Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. Руководством главка уже принято решение об увольнении сотрудников из системы МВД по отрицательным мотивам», — объяснил Горелых.Ранее следователи возбудили в отношении инспекторов уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Драка с участием Нджелассили, во время которой он получил травмы, несовместимые с жизнью, случилось 17 августа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Омска убил беременную возлюбленную из-за музыкальной колонки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак