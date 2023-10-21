Инструктор спецназа ФСИН попался на контрабанде запрещённых веществ в Сыктывкаре

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37-летний инструктор спецназа ФСИН по единоборствам Иван Д. попался на контрабанде запрещённых веществ в Сыктывкаре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что капитан внутренней службы заказал 33 грамма тестостерона и 27 граммов станозолола, который является сильнодействующим веществом, запрещенным в спорте. Заказ был собран в Алматы и отправлен в РФ транспортной компанией.
В отношении Ивана возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге.
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Екатерина Коршунова