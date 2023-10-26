Интимную переписку подростков из Ленобласти выложили в сеть

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Интимная переписка двух подростков из Ленинградской области стала достоянием жителей посёлка Романовка. Теперь подросток — местная порнозвезда, а его подруга стала жертвой насмешек и прекратила ходить в школу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
16-летние Кирилл и Рита (имена изменены) дружат с детства. Недавно молодой человек нашел девушку, которой решил отправить интимные фотографии, однако перед этим фото своего полового органа он скинул подруге Рите, чтобы та выбрала более удачный кадр.
После чего Кирилл снова отправил своей подруге Рите видео интимного характера. Спустя некоторое время выяснилось, что интимный видеоролик был отправлен в родительский чат. В результате девочка подверглась жесткой травле, из-за которой перестала посещать школу.
Полиция проводит проверку. Если молодой человек не достиг возраста 16 лет, то его девушке грозит до четырех лет тюремного заключения.
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После чего Кирилл снова отправил своей подруге Рите видео интимного характера. Спустя некоторое время выяснилось, что интимный видеоролик был отправлен в родительский чат. В результате девочка подверглась жесткой травле, из-за которой перестала посещать школу.
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Екатерина Коршунова