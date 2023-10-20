Иракский иммигрант решил повторить акцию с сожжением Корана

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Иммигрант из Ирака Салван Момика планирует повторить сожжение Корана в Стокгольме в предстоящую субботу. Об этом сообщает радио Sveriges Radio.
Радио отмечает, что полиция дала иммигранту разрешение на проведение массового собрания в столице Швеции, во время которого, предполагается, проведение новой акции Момика.
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Анастасия Чинкова