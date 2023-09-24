Иранские власти сообщили о предотвращении крупного теракта: обезврежено 30 бомб

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В Тегеране, сообщает министерство по делам разведки Ирана, предотвращена целая серия терактов.
Агентство Mehr сообщает, что террористы планировали взорвать одновременно 30 бомб в густонаселенных кварталах Тегерана. Теракт планировался в годовщину прошлогодних беспорядков в Иране.
В рамках расследования арестованы 28 человек в Тегеране, в провинциях Альборз и Западный Азербайджан. Полицейские обнаружили запасы огнестрельного оружия и взрывчатку.
Арестованные, по предварительной версии, имеют связь с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Аль-Каида»* пригрозила атаками против ведомств Франции и Швеции. По информации издания, угрозы были сделаны из-за недавних акций по сожжению Корана в Швеции. Сообщается, что эксперт аналитического центра, который специализируется на терроризме, заявил, что запрет во Франции ношения мусульманской одежды в школах может служить фактором, увеличивающим на риск террористической угрозы.
В материале газеты также напомнили, что «Аль-Каида* на Аравийском полуострове» взяла на себя ответственность за теракт в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.
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* Террористическая организация, запрещена в России
В рамках расследования арестованы 28 человек в Тегеране, в провинциях Альборз и Западный Азербайджан. Полицейские обнаружили запасы огнестрельного оружия и взрывчатку.
Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Аль-Каида»* пригрозила атаками против ведомств Франции и Швеции. По информации издания, угрозы были сделаны из-за недавних акций по сожжению Корана в Швеции. Сообщается, что эксперт аналитического центра, который специализируется на терроризме, заявил, что запрет во Франции ношения мусульманской одежды в школах может служить фактором, увеличивающим на риск террористической угрозы.
В материале газеты также напомнили, что «Аль-Каида* на Аравийском полуострове» взяла на себя ответственность за теракт в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.
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В Мытищах иностранец получил 12 лет колонии за содействие терроризму
* Террористическая организация, запрещена в России
Мария Фирсова