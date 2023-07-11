Ирина Волк: подозреваемый в убийстве Ржицкого задержан в Туапсе

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк официально подтвердила задержание мужчины, который подозревается в убийстве Полицейские задержали подозреваемого в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого.
«В городе Туапсе сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями регионального управления СК России и ФСБ России установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина 1959 года рождения», - заявила Волк.
При этом она уточнила, что у подозреваемого в убийстве Ржицкого обнаружен пистолет с глушителем.
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Элина Позднякова