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IRNA: В центре Ирана взорвался резервуар с аммиаком

12 сентября 2023, 21:34
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Резервуар с аммиаком взлетел на воздух в промышленном городе в центре Ирана, сообщает IRNA.
Взрыв произошел в промышленном городке провинции Йезд, который расположен в центральной части Ирана.

В результате взрыва в центер города разогрелся пожар, на тушение которого были отправлены практически все спасательные бригады Йезда.


При этом, подробности происшествия, количества жертв и разрушений, в агентстве не уточнили.

Ранее в столичном доме в руках у 40-летнего мужчины взорвалась петарда, которую он заказал на «Озон». Инцидент произошел на улице Байкальская в столичном районе Гольяново. Сообщается, что пострадавшему мужчине оторвало пальцы одной руки.

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#пожар
#взрыв
#происшествия
#иран
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Подмосковные спасатели достали из машины пострадавшую в ДТП 88-летнюю пассажирку
12 сентября 2023, 21:52

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили из автомобиля пенсионерку, пострадавшую в ДТП в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На 42-м километре Симферопольского шоссе столкнулись ехавшие в попутном направлении автоцистерна и легковая машина. Пассажирка легковушки получила травму и не смогла самостоятельно покинуть автомобиль.
 
Работники противопожарно-спасательной службы оперативно приехали на место аварии. Во избежание возгорания они отключили аккумулятор повреждённой легковушки. Тем временем медики осмотрели травмированную 88-летнюю женщину и зафиксировали её повреждённую ногу. 
 
Спасатели помогли извлечь пострадавшую из салона, переложили на жёсткие носилки и перенесли в машину скорой помощи. С подозрением на закрытый перелом голени пенсионерку доставили в больницу. 

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#подмосковье
#московская область
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«Мы падаем! Я тебя люблю!» — написал россиянин с борта падающего самолета
Пассажир A320 отправил прощальное СМС перед посадкой в поле под Новосибирском
12 сентября 2023, 21:50

Фото: iStock/bluesky85

Утром 12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском.
В распоряжении Telegram-канала Mash Siberia оказалось сообщение, которое мужчина отправил своей девушке с борта Airbus A320.

«Мы падаем! Я тебя люблю!» — написал мужчина. 

К счастью, воздушное судно совершило удачную посадку в новосибирском поле. В самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка, все они остались в живых. 

В настоящий момент следствие выясняет, почему пилота пришлось совершить экстренную посадку, подвергнув опасности жизни людей. В настоящий момент основной версией является отказ гидросистемы.

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#следствие
#смс
#самолет
#поле
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Стало известно о жертвах при падении Су-24 в Волгоградской области
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал
12 сентября 2023, 21:49

Фото: iStock/May_Chanikran

В администрации Калачёвского района сообщили, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 в Волгоградской области нет.
Напомним, бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. По информации Минобороны РФ, самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал.

Бомбардировщик упал в безлюдной местности. На место происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Ранее в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи.

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#самолет
#минобороны рф
#вертолёты
#сочи
#происшествия
#крушение
#омск
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Под Волгоградом разбился военный самолëт Су-24
12 сентября 2023, 21:18

Фото: iStock/porpeller

Бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал.

Сообщается, что бомбардировщик упал в безлюдной местности. На место происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Продолжаются поиски пилотов, их судьба на данный момент остается неизвестной.

Напомним, ранее в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. 

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#самолет
#вертолёты
#происшествия
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Задержан подозреваемый в убийстве и обезглавливании двоих мужчин на севере Москвы
12 сентября 2023, 21:01

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими задержали подозреваемого в убийстве и обезглавливании двоих мужчин на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Сообщается, что подозреваемого 2000 года рождения задержали в Зеленограде. Для проведения следственных действий его доставят в подразделение Следственного комитета.

Напомним, утром, 12 сентября, стало известно, что в Москве на улице Фестивальная было обнаружено тело мужчины азиатской внешности. У него была отрублена голова, которая лежала недалеко от трупа. На вид мужчине около 25-30 лет.

При этом второе тело без головы уже обнаружили в квартире. По данным Telegram-канала «112», убитым оказался врач-травматолог. Расследование загадочного преступления находится под контролем прокуратура Северного административного округа.

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#прокуратура
#врач
#мужчины
#расследование
#telegram
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Суд в Москве арестовал 11 квартир журналиста Андрея Караулова*
12 сентября 2023, 20:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Симоновский суд Москвы арестовал 11 квартир, принадлежащих журналисту Андрею Караулову*, сообщает BFM.
В марте 2023 года стало известно о заведении уголовного дела на журналиста Андрея Караулова* за клевету на режиссера Никиту Михалкова. После этого в квартирах журналиста прошли обыски.

Позже, СК РФ объединил уголовные дела Караулова* о клевете на режиссера Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Сегодня суд вынес приговор по третьему уголовному делу, заведенному против Караулова*. Обвинение убеждено, что у журналиста в Москве около 50 квартир, все их он сдавал незаконно.

Защита же утверждает, что Караулов исправно платила налоги с каждой сдаваемой квартиры.

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*Является иностранным агентом

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#уголовное дело
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Белорус погиб, сорвавшись в Эльбруса
МЧС: На Эльбрусе сорвался с большой высоты и погиб турист из Белоруссии
12 сентября 2023, 20:49

Фото: iStock/Cavan Images

Турист из Белоруссии погиб, сорвавшись с Эльбруса, об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«В 13.15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус турист 1983 года рождения из Республики Беларусь, находившийся в составе незарегистрированной группы, предположительно, из девяти человек, сорвался на высоте 5,4 тысячи метров и от полученных травм скончался на месте», - прокомментировали ситуацию представители МЧС. 

Тело погибшего смогли обнаружить и эвакуировать в 20:00 по московскому времени. Труп туриста передали следователям.

Отмечается, что в спасательной операции участвовали девять ​сотрудников Эльбрусского отряда МЧС.

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#эльбрус
#мчс
#труп
#турист
#белоруссия
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Дикий кабан напал на детей во дворе Ростова-на-Дону
12 сентября 2023, 19:55

Фото: iStock/Neil_Burton

Дикий кабан напал на детей во дворе Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в ростовском ЖК «Парк Островского». 

Неизвестно, откуда животное взялось, однако, на опубликованных кадрах видно, что кабан бешено носится по детской площадке. 

Кабан даже успел зацепить и сбить с ног маленького мальчика. 

По информации СМИ, сейчас животное носится по окрестностям с разбитым в кровь пятачком. В последний раз его застали во время выламывания забора на площади Энергетиков. 

Оставило ли нашествия кабана на Ростов-на-Дону жертвы – пока неизвестно. 

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#животное
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Россиянка прокатила детей и собаку в клетке за непослушание
На Кубани мать пересадила детей из салона машины в прицеп-клетку за непослушание
12 сентября 2023, 19:34

Фото: iStock/Irina_Geo

В Краснодарском крае женщина пересадила детей из салона авто в прицеп-клетку и катала их так, пока ее не остановила полиция, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Женщину остановили на автодороге «Тимашевск – Гречанная Балка». Сама она находилась за рулем, а вот двое детей, вместе с собакой, катились за авто в клетке-прицепе. 

«В отношении гражданки собран материал для передачи в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) для решения вопроса о привлечении ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - прокомментировали ситуацию представители ведомства. 

Также в отношении горе матери составили административный протокол по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения». Ей грозит штраф в одну тысячу рублей.

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