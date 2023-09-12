IRNA: В центре Ирана взорвался резервуар с аммиаком

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Резервуар с аммиаком взлетел на воздух в промышленном городе в центре Ирана, сообщает IRNA.
Взрыв произошел в промышленном городке провинции Йезд, который расположен в центральной части Ирана.
В результате взрыва в центер города разогрелся пожар, на тушение которого были отправлены практически все спасательные бригады Йезда.
При этом, подробности происшествия, количества жертв и разрушений, в агентстве не уточнили.
Ранее в столичном доме в руках у 40-летнего мужчины взорвалась петарда, которую он заказал на «Озон». Инцидент произошел на улице Байкальская в столичном районе Гольяново. Сообщается, что пострадавшему мужчине оторвало пальцы одной руки.
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В результате взрыва в центер города разогрелся пожар, на тушение которого были отправлены практически все спасательные бригады Йезда.
Ранее в столичном доме в руках у 40-летнего мужчины взорвалась петарда, которую он заказал на «Озон». Инцидент произошел на улице Байкальская в столичном районе Гольяново. Сообщается, что пострадавшему мужчине оторвало пальцы одной руки.
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Евгения Парфентьева