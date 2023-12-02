Исламисты готовят покушение на принца Гарри

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Исламисты собираются осуществить покушение на герцога Сассекского принца Гарри. Об этом сообщает портал Focus.
Принц Гарри ранее признался, что действительно в ходе несения службы в Афганистане в 2012 году участвовал в атаке на «Талибан». Он выполнял артиллерийские задачи. Согласно данным с видеокамеры его оружия, принцу удалось ликвидировать как минимум 25 боевиков радикального движения.
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*организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
Анастасия Чинкова