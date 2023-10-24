Испанскую виллу украинского блогера Шария закидали коктейлями Молотова

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Неизвестные закидали коктейлями Молотова испанскую виллу украинского блогера Анатолия Шария, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на испанские СМИ.
В момент поджога Шария не было дома, он находился в Северной Македонии.
Предполагается, что нападение совершили украинские активисты, недовольные расследованием блогера об обороте наркотиков на Украине. После этого семья Шария и он сам стали получать угрозы. Ранее сообщалось, что на блогера уже нападали в Барселоне. Тогда в лицо Шарию распылили перцовый баллончик.
Напомним, в июле 2023 года СБУ заочно предъявила Анатолию Шарию обвинение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.
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Предполагается, что нападение совершили украинские активисты, недовольные расследованием блогера об обороте наркотиков на Украине. После этого семья Шария и он сам стали получать угрозы. Ранее сообщалось, что на блогера уже нападали в Барселоне. Тогда в лицо Шарию распылили перцовый баллончик.
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Евгения Парфентьева