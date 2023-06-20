Исследователь «Титаника» Несмеянов рассказал, что могло случиться с батискафом «Титан»

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Исследователь «Титаника» Несмеянов: «Могли где-то там зацепиться»
Писатель, исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов предположил, что пропавший батискаф «Титан» во время плавания к затонувшему «Титанику» мог элементарно зацепиться за какие-либо части и обломки легендарного лайнера.
Он добавил, что у самого «Титана» были некоторые технические проблемы, в том числе, и отсутствие связи. Однако связь могла пропадать очень ненадолго, однако в этом случае экипаж пропал на долгое время, что, по мнению эксперта, говорит о чём-то серьёзном.
Ранее Контр-адмирал, подводник-глубоководник Всеволод Хмыров рассказал «Радио 1», сколько времени потребуется, чтобы спасти людей, находящихся на пропавшем ранее батискафе «Титан». По словам эксперта, вероятной причиной потери связи с экипажем стала авария аккумуляторной батареи в системе. А учитывая, что кислорода на пропавшей у «Титаника» субмарине хватит на 96 часов, вероятность спасения людей крайне мала.
«Особенно в районе кормовой части, она в очень разрушенном, руинированном состоянии, там во все стороны торчат металлические части, различные пруты. <...> Туда не рекомендуется приближаться. Они могли где-то там зацепиться, этого очень боятся все подводники», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Несмеянов.
Ранее Контр-адмирал, подводник-глубоководник Всеволод Хмыров рассказал «Радио 1», сколько времени потребуется, чтобы спасти людей, находящихся на пропавшем ранее батискафе «Титан». По словам эксперта, вероятной причиной потери связи с экипажем стала авария аккумуляторной батареи в системе. А учитывая, что кислорода на пропавшей у «Титаника» субмарине хватит на 96 часов, вероятность спасения людей крайне мала.
Мелисса Тимофеева