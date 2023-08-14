Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в Детройте

Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в Детройте

14 августа 2023, 04:46

Фото: iStock/RemusRigo

На авиашоу в американском штате Мичиган во время исполнения маневров потерпел крушение истребитель МиГ-23, сообщает пресс-служба аэропорта Детройта.
«Демонстрационный самолет МиГ-23 врезался в стоянку у апартаментов. Пилот и пассажир на заднем сиденье успешно катапультировались из самолета до крушения», — сказано в сообщении.

Хотя никто из них не получил никаких травм, было принято решение о принудительной госпитализации.


Причины произошедшего в настоящий момент выясняет полиция Мичигана. Пока известно только то, что самолёт врезался в автомобили на стоянке жилого комплекса, никто из людей не пострадал.

Читайте также:
В Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30, экипаж погиб

На авиабазе разбился истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии

Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае
#миг
#самолёты
#крушение
#сша
Читайте нас в
СК: Трёхлетний ребёнок утонул в декоративном бассейне гостиницы под Зеленоградском
14 августа 2023, 02:47

Фото: iStock/izzzy71

В гостиничном комплексе посёлка Рыбачий на Куршской косе трёхлетний ребёнок утонул в декоративном бассейне. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Калининградской области.
Как отмечают следователи, взрослые оставили малыша без присмотра на небольшой промежуток времени, который, к сожалению, оказался роковым — он неосторожно упал в декоративный водоём. Кинувшиеся на помощь посетители гостиницы вытащили его из воды и попытались оказать первую помощь, но тщетно. Ребёнок скончался ещё до приезда вызванных медиков.

Сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранители работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

Читайте также:

Пятилетний пассажир скутера погиб в ДТП в Краснодарском крае

Шестилетняя девочка утонула, пока ее родители пили алкоголь на берегу

В Петербурге при странных обстоятельствах умер двухдневный малыш


#гибель
#ск рф
#дети
#калининград
Читайте нас в
МВД РФ объявило в розыск трёх украинских генералов
14 августа 2023, 02:25

Фото: iStock/Dzurag

Три украинских генерала, которые обвиняются в гибели и ранении более 100 человек при обстрелах Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), объявлены в розыск. Об этом 14 августа пишет ТАСС со ссылкой на базу МВД РФ.
В числе разыскиваемых — замглавкома ВСУ Евгений Мойсюк, а также генерал-майоры украинской армии Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. По каким именно статьям разыскиваются украинские генералы, МВД не уточняет.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Соответствующая информация внесена в базу данных ведомства. А в мае 2023 года в розыск также были объявлены три украинских генерала, в том числе первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник.

Читайте также:

Бывший министр обороны Украины объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака

В РФ объявлены в розыск трое генералов Украины из-за гибели 500 жителей Донбасса



#розыск
#мвд
#всу
Читайте нас в
В мечети иранского города Шираз произошёл теракт, погиб человек
13 августа 2023, 23:25

Фото: iStock/Ozbalci

В результате стрельбы в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз погиб один человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщило 13 августа иранское информагентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Фарс Казаля Софли.
Изначально сообщалось о четырех погибших и пятерых раненых. Сейчас все пострадавшие уже доставлены в медицинские учреждения Шираза, им оказывается вся необходимая помощь.



Как сообщают иранские СМИ, напавших на Шах-Черах было двое, один из которых был убит на месте, а второй задержан через два часа после нападения — около 21:30 мск. По информации местного источника телеканала Al-Jazeera, террористы – не иранцы, а иностранные граждане.

Читайте также:
В Пакистане минимум 35 человек погибли из-за террориста-смертника

Число жертв при подрыве смертником в мечети в Пакистане возросло до 28

В организации теракта в Барселоне подозревают имама местной мечети

#иран
#теракт
#мечеть
Читайте нас в
Минобороны рассказало о новом дроне ВСУ, сбитом в Белгородской области
13 августа 2023, 23:04

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило вечером 13 августа Минобороны России.
«Около 22.00 <...> cредствами ПВО беспилотник был обнаружен и уничтожен над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет», — рассказали в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области за эти сутки предотвращено уже четыре попытки террористической атаки беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). На территории всей области сегодня неоднократно срабатывала система ПВО.

Во время последней атаки, как написал губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, произошёл взрыв в жилом доме на улице Есенина в Белгороде. В результате оказались повреждены фасад здания, как минимум две квартиры и два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте также:

Гладков: Причиной взрыва в доме в Белгороде была атака БПЛА

Силы российской ПВО сбили третий за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: Беспилотник уничтожен силами российской ПВО над Белгородской областью

#беспилотник
#всу
#белгород
#минобороны рф
Читайте нас в
Минздрав РФ: В Приморье продолжают работать подтопленные паводками больницы
13 августа 2023, 20:41

Фото: iStock/horkins

Паводки в Приморье подтопили 11 медицинских учреждений, но они продолжают работать. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
Уточняется, что работа продолжается в штатном режиме. Медучреждения снабжены всем необходимым для помощи людям.

Кроме того, предоставлением медицинской помощи пострадавшим от паводков жителям осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае объявлено штурмовое предупреждение из-за тайфуна «Ханун», который вызвал паводки. На регион с 10 по 12 августа обрушилось от 50% до 110% месячной нормы осадков. Из зоны затопления было эвакуировано более двух тысяч человек, пострадало большое количество объектов городской инфраструктуры.

Читайте также:

В Приморье из-за паводков тигры выходят к людям

Из-за наводнений в Приморье в регион направлена группа из центрального аппарата МЧС

В Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы
#паводок
#больницы
#эвакуация
#дожди
Читайте нас в
Рогов: В Мелитополе прогремел взрыв
13 августа 2023, 19:56

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В городе Мелитополь в Запорожской области произошёл взрыв. Об этом сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он заявил, что в настоящее время подробности уточняются, поэтому комментарий от него поступит позже.

Напомним, что город, который с марта текущего года, является столицей Запорожской области часто попадает от обстрелы ВСУ.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в Белгороде. В многоквартирный дом попал украинский беспилотник. В результате происшествия разрушена часть здания, люди не пострадали.

Читайте также:

SHOT: В Белгороде беспилотник попал в многоквартирный жилой дом

Три человека пострадали от обстрелов ВСУ в Курской области

Силы российской ПВО сбили третий за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью
#запорожская область
#взрыв
#сво
Читайте нас в
SHOT: В Белгороде беспилотник попал в многоквартирный жилой дом
13 августа 2023, 19:42

Фото: iStock/the_guitar_mann

В Белгороде прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
О взрыве начали говорить жители города, у которых пострадал многоэтажный дом и автомобиль.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, причиной происшествия стал украинский беспилотник.

Уточняется, что в результате взрыва никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области за эти сутки предотвращено три попытки террористической атаки беспилотниками ВСУ. На территории всей области сегодня неоднократно срабатывала система ПВО.

Читайте также:

Гладков: Причиной взрыва в доме в Белгороде была атака БПЛА

Взрыв прогремел на 10 этаже жилого дома в Белгороде

Силы российской ПВО сбили третий за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью
#белгород
#бпла
#происшествия
#атака
Читайте нас в
Россиянка выпала из окна квартиры в Таиланде и погибла
13 августа 2023, 19:29

Фото: iStock/joebelanger

32-летняя россиянка погибла в Таиланде, выпав из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Девушку обнаружили полицейские, рядом с ней находился её друг, россиянин, который владеет квартирой. Он был в состоянии алкогольного опьянения и шока, поэтому не мог отвечать на вопросы полицейских. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что женщина выпала из окна случайно.

При осмотре квартиры были обнаружены следы распития алкоголя, однако никаких признаков борьбы не отмечено.

В настоящее время друг погибшей находится в полицейском участке. Причины произошедшего выясняются.

Читайте также:

В Москве погиб мужчина, упавший с 20 этажа в шахту лифта

Пятилетний пассажир скутера погиб в ДТП в Краснодарском крае

Бодибилдер из Боснии застрелил четырех человек в прямом эфире
#падение
#таиланд
#россияне
#смерть
Читайте нас в
Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии
13 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/ViewApart

В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам. Об этом сообщил глава Поискового движения и Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
Они нанесли на постамент символы профашистской политической партии «Железная гвардия», которая действовала на территории Румынии в период между двумя мировыми войнами, и надпись: «Здесь прошли оккупанты.
 
Также уточняется, что за последние 10 лет памятник в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года неоднократно атаковывался вандалами. Сначала он был облит краской, а затем разрушители повредили гранитную плиту.
 
Читайте также:
 
Во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам
 
В Таллине вандалы осквернили советский мемориал
 
РИА Новости: В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»
#памятник
#уголовное вандализм
#молдова
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников