Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в Детройте

Фото: iStock/RemusRigo
На авиашоу в американском штате Мичиган во время исполнения маневров потерпел крушение истребитель МиГ-23, сообщает пресс-служба аэропорта Детройта.
«Демонстрационный самолет МиГ-23 врезался в стоянку у апартаментов. Пилот и пассажир на заднем сиденье успешно катапультировались из самолета до крушения», — сказано в сообщении.Хотя никто из них не получил никаких травм, было принято решение о принудительной госпитализации.
Читайте также:
В Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30, экипаж погиб
На авиабазе разбился истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии
Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае
Артем Путинцев