Истребитель МиГ-31 разбился в Камчатском крае

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На Камчатке экипажи многоцелевых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполняли плановый учебный полет, когда один из самолетов потерпел крушение, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что истребитель выполнял полет без боекомплекта.
К месту крушение направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота для поиска членов экипажа.
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«При выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31», - прокомментировали ситуацию представители Тихоокеанского флота
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Евгения Парфентьева