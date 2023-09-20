Истребитель Су-34 рухнул в Воронежской области

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«Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.Крушение самолета произошло недалеко от посёлка Колодезный в Воронежской области. После его падения начался сильный пожар. По предварительным данным, у самолета отказала стойка шасси.
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