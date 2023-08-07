Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром

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Итальянский бизнесмен Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей же сыроварни. Об этом сообщает l"Eco di Bergamo.
Отмечается, что трагедия произошла на сыроварне в провинции Бергамо. 75-летний владелец сыроварни «Грана падано» пропал в воскресенье вечером.
Выяснилось, что итальянского предпринимателя завалило 25 тысячами головок сыра. Обрушение стеллажей с сырной продукцией произошло на площади 2 тысячи квадратных метров.
Напомним, ранее четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек. Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение.
Отмечается, что вечером в субботу, 5 августа, на берегу реки Дедеркой несколько мужчин устроили драку. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили тела двух мужчин: 37-летнего Павла Е. и 41-летнего Александра П.
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Выяснилось, что итальянского предпринимателя завалило 25 тысячами головок сыра. Обрушение стеллажей с сырной продукцией произошло на площади 2 тысячи квадратных метров.
Отмечается, что вечером в субботу, 5 августа, на берегу реки Дедеркой несколько мужчин устроили драку. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили тела двух мужчин: 37-летнего Павла Е. и 41-летнего Александра П.
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Екатерина Коршунова