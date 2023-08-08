Итальянского сыровара убила его же продукция

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
75-летний предприниматель Джакомо Кьяппарини из города Бергамо в итальянской Ломбардии погиб в результате обрушения полок с пармезаном в собственной сыроварне. Об этом написало издание La Repubblica
Как сообщает газета, падающий сыр создал эффект домино, целиком обрушив десятки соседних стеллажей. На полу оказались около 25 тысяч головок твердого сыра Grana Padano, которые погребли под собой Кьяппарини.
По словам вызванного на место происшествия спасателя-пожарного Антонио Дуси, поисковая операция длилась 12 часов. К сожалению, спасти сыровара не удалось — так как каждая головка сыра весит по 40 килограммов, мужчину просто раздавило под его весом.
Причины произошедшего еще предстоит установить. Не исключено, что виной всему оказался технический сбой в системе для перемещения сыров,используемой владельцем сыроварни.
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По словам вызванного на место происшествия спасателя-пожарного Антонио Дуси, поисковая операция длилась 12 часов. К сожалению, спасти сыровара не удалось — так как каждая головка сыра весит по 40 килограммов, мужчину просто раздавило под его весом.
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Артем Путинцев