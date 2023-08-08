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Итальянского сыровара убила его же продукция

La Repubblica: Итальянского сыровара насмерть завалило пармезаном в собственной сыроварне
08 августа 2023, 02:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

75-летний предприниматель Джакомо Кьяппарини из города Бергамо в итальянской Ломбардии погиб в результате обрушения полок с пармезаном в собственной сыроварне. Об этом написало издание La Repubblica
Как сообщает газета, падающий сыр создал эффект домино, целиком обрушив десятки соседних стеллажей. На полу оказались около 25 тысяч головок твердого сыра Grana Padano, которые погребли под собой Кьяппарини.

По словам вызванного на место происшествия спасателя-пожарного Антонио Дуси, поисковая операция длилась 12 часов. К сожалению, спасти сыровара не удалось — так как каждая головка сыра весит по 40 килограммов, мужчину просто раздавило под его весом.


Причины произошедшего еще предстоит установить. Не исключено, что виной всему оказался технический сбой в системе для перемещения сыров,используемой владельцем сыроварни.

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#сыроварня
#италия
#гибель
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Mash: На Патриарших прудах в центре Москвы на мужчину напал неизвестный с ножом
08 августа 2023, 00:52

Фото: iStock/showcake

Неизвестный напал с ножом на мужчину на Патриарших прудах в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 7 августа, возле столичного ресторана «Аист». В ходе стихийно возникшего конфликта В ходе неизвестный мужчина достал нож и ударил им своего оппонента в живот, после чего убежал.



По сообщению Mash, раненому помогли оказавшиеся рядом бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров, которые вызвали медиков.

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#нож
#москва
#нападение
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В Иваново сгорела могила участника СВО
В Иваново возбудили уголовное дело после пожара на могиле участника СВО
07 августа 2023, 22:27

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

На Балинском кладбище в городе Иваново сгорела могила участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
«Эксперт-криминалист провел необходимый осмотр, изъяты образцы почвы со следами горения для установления причины возгорания», - прокомментировали ситуацию представители министерства.  

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения».  

Причины пожара на месте захоронения героя СВО устанавливаются.

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#кладбище
#сво
#мвд
#пожар
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Трое детей и взрослый погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области
07 августа 2023, 21:50

Фото: iStock/Motortion

В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли три подростка и мужчина. Об этом сообщает МВД МЕДИА.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Sorento влетел в стоящий на обочине грузовик. Сообщается, что погибли 63-летний мужчина, который управлял автомобилем, 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет. 

В ведомстве отметили, что водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются. Движение автотранспорта между Тобольском и Тюменью частично ограничено.

Напомним, ранее сотрудники СК РФ завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с юными футболистами и грузовика на трассе в Краснодарском крае, в котором погиб подросток. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

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#ск рф
#девушка
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В Свердловской области при обрушении трубы на заводе скончался альпинист
07 августа 2023, 21:35

Фото:istockphoto/batuhan toker

В Свердловской области на заводе обрушилась труба: погиб альпинист.
Telegram-канал СК сообщает, что труп рабочего достали из-под завалов. После осмотра тела назначат судебную медицинскую экспертизу.
 
Следователи установят, проводился ли инструктаж по технике безопасности с альпинистом перед заступлением на смену.
 
Ранее в Москве 29-летний промышленный альпинист сорвался с одной из башен бизнес-центра «Москва-Сити». Её высота 225 метров (65 этажей).  

ЧП случилось, когда альпинист висел на фасаде на уровне 10 этажа. У мужчины порвался страховочный трос. Альпинист упал на козырёк второго этажа. Shot сообщал, что альпинист остался жив. Его госпитализирован в Боткинскую больницу. 

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#альпинист
#завод
#чп
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Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве
СК: Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве скончался в больнице
07 августа 2023, 21:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве скончался в больнице, сообщили представители СК по региону в своем Telegram-канале.
Напомним, два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунино в Москве. По данным SHOT, происшествие случилось в Ильменском проезде. Взрыв произошёл из-за перегрева баллонов на солнце.

«При разгрузке газовых баллонов произошёл самопроизвольный хлопок баллона, в результате полученных повреждений один мужчина скончался в медицинском учреждении, другому мужчине оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает», - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете. 

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при исполнении работ, повлекшее, по неосторожности, смерть. 

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#следственный комитет
#москва
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Пьяный водитель сбил женщину с коляской
В Дзержинске пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала женщина с коляской
07 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/Anton Novikov

В Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
«Водитель, имевший признаки опьянения, управляя автомобилем «Ленд Ровер Дискавери», не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося впереди автомобиля «Ниссан» и совершил с ним столкновение. После чего по инерции автомобиль «Ниссан» совершил наезд на женщину и коляску с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего автомобиль совершил столкновение с автомобилем «Тойота», - объяснили ситуацию в министерстве.  

Инцидент произошел сегодня около 17 часов вечера. Пострадавшие женщина и ребенок, который находился в коляске, доставлены в больницу.  

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.  

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#дтп
#алкоголь
#водитель
#ребёнок
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Белгородец украл башенный кран и сдал его на металлолом
07 августа 2023, 20:39

Фото: iStock/ilkercelik

Житель Белгородской области украл башенный кран со стройки, где работал его отец и сдал его в металлолом за 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщается, что башенный кран хранился в разобранном виде на территории строительной площадки, на которой работал отец злоумышленника. Похититель договорился о распиле крана с работниками расположенной рядом металлобазы. Предварительно, молодой человек убедил работников металлобазы в том, что владелец одобрил продажу. 

После осуществления сделки преступник получил более 400 тысяч рублей. По данным ведомства, имущество удалось изъять. В отношении похитителя возбудили уголовное дело, по которому ему грозит срок до шести лет.

Напомним, ранее бойца MMA Ибрагима Дакаева и его друга Джабраила Висаригова задержали после того, как Дакаев заставил москвича перевести деньги бывшей жене. На 25-летних Джабраила Висаригова и Ибрагима Дакаева звели уголовное дело по статье о самоуправстве с угрозой применения насилия. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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#площадки
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#сво
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11 мигрантов из Африки утонули при попытке перебраться в Европу на лодке
Nessma: Не менее 11 мигрантов из Субсахарской Африки утонули при попытке перебраться в Европу
07 августа 2023, 20:22

Фото: iStock/Nastco

Не менее 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море Туниса при попытке перебраться на лодке в Европу, сообщает Nessma.
По информации СМИ, береговая охрана в городе Сфакс извлекла из моря тела 11 мигрантов, еще двоих удалось спасти с тонущей лодки. 

Ранее Погрнастража Польши рассказала, что мигранты, пытавшиеся пересечь границу с Польшей, забросали пограничников петардами.

«Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», - заявили в ведомстве. 

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#африка
#море
#европа
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Боец MMA Дакаев задержан за выбивание долгов под видом сотрудника ФСБ
07 августа 2023, 20:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Бойца MMA Ибрагима Дакаева и его друга Джабраила Висаригова задержали после того, как Дакаев заставил москвича перевести деньги бывшей жене. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что 5 августа в полицию поступило обращение от  27-летнего Романа, который рассказал, что в его съёмную квартиру в Кузьминках пришли двое мужчин, которые показали удостоверение ФСБ и с угрозами заставили его перевести 13 тысяч рублей его бывшей жене, с которой Роман состоит в ссоре. После чего молодого человека заставили перевести его бывшей жене еще 62 тысячи рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников. Отмечается, что на 25-летних Джабраила Висаригова и Ибрагима Дакаева звели уголовное дело по статье о самоуправстве с угрозой применения насилия. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее 71-летний житель Омска ранил троих мужчин, выпивавших и шумевших под его балконом. На множество замечаний и просьб пенсионера вести себя тише компания молодых людей отвечала грубостью или безразличием. По этой причине пожилой мужчина совершил выстрелы из ружья. На омича возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#уголовное дело
#фсб
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