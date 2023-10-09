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Итуруп и Кунашир остались без связи из-за обрыва подводного кабеля

09 октября 2023, 04:38
Фото: РИА Новости/Андрей Зима

Фото: РИА Новости/Андрей Зима

Два острова Курильской гряды, Итуруп и Кунашир, остались без связи из-за повреждения подводного оптоволоконного кабеля. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Сахалинской области.

«Операторы связи должны в максимально сжатые сроки организовать спутниковые каналы, чтобы восстановить оказание услуг голосовой связи в полном объеме», — говорится в Telegram-канале сахалинского правительства.

В настоящее время аварию уже ликвидируют. Интернет в первую очередь интернет восстановят для всех социально значимых объектов — школ, больниц и детских садов.

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#происшествие
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В Амурской области два ребенка погибли в пожаре
Прокуратура: В Амурской области два ребенка погибли в пожаре
09 октября 2023, 04:35

Фото: iStock/DarthArt

В Амурской области при пожаре два ребенка 3 и 4 лет погибли в результате отравления продуктами горения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Уточняется, что возгорание произошло в городе Благовещенск на улице Заводской в жилом доме.

«В результате отравления продуктами горения погибло двое малолетних детей, 2019 и 2020 годов рождения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются», — проинформировали в оборонном ведомстве.

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#возгорание
#пожар
#дети
#погибшие
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В Свердловской области автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку
В Березовском автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
09 октября 2023, 03:51

Фото: iStock/PinkBadger

В городе Березовский Свердловской области водитель автомобиля Nissan сбил 80-летнюю пенсионерку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Об этом пресс-служба ГИБДД сообщила «ВКонтакте».
Уточняется, что ДТП случилось возле дома на улице Театральная около 15:00 8 октября.

В ведомстве отметили, что водительский стаж виновника аварии составляет девять лет, в 2023 году он уже дважды был привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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#дтп
#аварии
#нарушение
#пенсионерка
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В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки
09 октября 2023, 03:45

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге на улице Надеждинская из окна дома выпала девушка. Очевидцы рассказали, что она сломала ноги, пишет Телеграм-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
«На Сортировке девушка выпала в окно и сломала обе ноги. Люди оказывают помощь до приезда скорой. Инцидент произошел возле дома на улице Надеждинская, 12», — говорится в публикации.

По информации канала, инцидент произошёл в воскресенье, 8 октября, около 19:00. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

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CNN: Не менее трех граждан США погибли при атаке ХАМАСа на Израиль
09 октября 2023, 03:31

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Как минимум три гражданина Соединённых Штатов погибли при атаке на Израиль со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС 7 октября, сообщил телеканал CNN.
Обстоятельства и точное место гибели американцев при этом не уточняются.

Ранее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил о том, что более 100 граждан Израиля взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Среди них высокопоставленные военные.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#израиль
#сша
#погибшие
#нападение
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В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга
09 октября 2023, 01:53

Фото: iStock/ismagilov

В Нью-Йорке близ постпредства Израиля при ООН проходят два митинга - сторонников Израиля и выступающих за Палестину. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что две толпы с флагами расположились по разные стороны от дороги, митингующих разделяет полицейский кордон.

Люди с флагами Израиля требуют освобождения заложников, в то время, как сторонники Палестины скандируют "Свободу Палестине".

Сотрудники полиции контролируют ситуацию и не допускают столкновений.

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#израиль
#сотрудники
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#полиция
#сша
#митинг
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«Как карточный домик»: В Сети появились кадры обстрела 13-этажного дома в секторе Газа
Журналист Исбаита поделился кадрами обстрела 13-этажного дома в секторе Газа
09 октября 2023, 01:14

Фото: РИА Новости/Тарек Алиян

В секторе Газа ударами израильской армии 13-этажное здание сравняли с землей за считанные секунды. Соответствующим кадрами журналист Ибрагим Исбаита поделился с «Известиями».
Прилёт снарядов по высотке удалось заснять с близкого расстояния 7 октября. На кадрах запечатлено, как многоэтажное здание от нескольких ударов сложилось как карточный домик.



По словам журналиста, в момент происходящего он и его коллеги находились на крыше одного из зданий в центре города. Исбаит подчеркнул, что этот день стал худшим за всю его карьеру.

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#сша
#здание
#израиль
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В Липецке дерево, поваленное сильным ветром, упало на девочку
09 октября 2023, 00:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Липецке из-за сильного ветра упали более 20 деревьев, одно из них травмировало девочку. Сейчас ребёнок госпитализирован в областную детскую больницу, сообщила в Телеграм-канале мэр города Евгения Уваркина.
«По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток. Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь», — говорится в публикации.
Уваркина добавила, что из-за упавших деревьев повреждения получили одиннадцать автомобилей, детская площадка и ​забор частного дома. Отмечается, что рабочие уже занимаются уборкой упавших деревьев.

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#помощь
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#ребёнок
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В Киеве и ещё шести областях Украины объявили воздушную тревогу
09 октября 2023, 00:24

Фото: iStock/LeMusique

В столице Украины, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#киев
#воздушная тревога
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В ХАМАС сообщили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля
Al-Ghad: ХАМАС заявил, что взяли в плен более 100 граждан Израиля
09 октября 2023, 00:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Более 100 граждан Израиля взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Среди них высокопоставленные военные, сообщил член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук.
«Более ста. Среди них есть высокопоставленные офицеры», — цитирует Al-Ghad слова Абу-Марзука.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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