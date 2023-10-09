Итуруп и Кунашир остались без связи из-за обрыва подводного кабеля

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Два острова Курильской гряды, Итуруп и Кунашир, остались без связи из-за повреждения подводного оптоволоконного кабеля. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Сахалинской области.
«Операторы связи должны в максимально сжатые сроки организовать спутниковые каналы, чтобы восстановить оказание услуг голосовой связи в полном объеме», — говорится в Telegram-канале сахалинского правительства.
В настоящее время аварию уже ликвидируют. Интернет в первую очередь интернет восстановят для всех социально значимых объектов — школ, больниц и детских садов.
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