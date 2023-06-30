Из кемеровского санатория госпитализировали 12 детей с неизвестной кишечной инфекцией

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Массовое заражение неизвестной кишечной инфекцией произошло в Кемеровской области
В Городе Салаир Кемеровской области 12 детей госпитализировали из санатория «Магистраль» с неустановленной кишечной инфекцией, сообщает Telegram-канал SHOT.
Новый заезд, в который вошли 282 ребенка, состоялся 24 июня. Уже на следующий день 10-летний мальчик почувствовал себя плохо, и родители забрали его домой.
Постепенно, еще у нескольких детей проявились симптомы отравления. Когда 29 июня заразились уже 12 детей – местный медработник перестал справляться, и в санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Отдыхающим поставили диагноз – «кишечная инфекция неустановленной этиологии». Сейчас врачи изучают инфекцию детей, а полиция работает с сотрудниками санатория.
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Новый заезд, в который вошли 282 ребенка, состоялся 24 июня. Уже на следующий день 10-летний мальчик почувствовал себя плохо, и родители забрали его домой.
Отдыхающим поставили диагноз – «кишечная инфекция неустановленной этиологии». Сейчас врачи изучают инфекцию детей, а полиция работает с сотрудниками санатория.
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Евгения Парфентьева