Из лучшей школы Санкт-Петербурга массово увольняются учителя

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Из школы № 338 в Санкт-Петербурге уволились 17 учителей, сообщает «Фонтанка».
Школа, в которой случилась волна массовых увольнений, расположена в Невском районе Петербурга. Ранее ей присвоили тутул «лучшая школа Невского района». Однако, в 2022 году в учебном учреждении сменилась администрация.
Собеседник издания также отметили, что в школе не хватает классов, и некоторые уроки проводят в спортзале.
За последнее время из школы № 338 уволились 17 преподавателей. Отмечается, что все они покинули учебное учреждение по совершенно разным причинам, в том числе личным.
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«Год назад была нормальная школа, пока не пришел новый директор. В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее — их выживает новый директор, детей учить некому», - рассказал СМИ один из родителей.
За последнее время из школы № 338 уволились 17 преподавателей. Отмечается, что все они покинули учебное учреждение по совершенно разным причинам, в том числе личным.
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Евгения Парфентьева