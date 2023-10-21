Из магазина Никиты Ефремова изъяли 5000 пар обуви

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Мужчина написал заявление на магазин Ефремова по просьбе блогеров.
Baza пишет, что Владимир Ижмуков с коллегой по потребительскому надзору пришёл в магазин Никиты Ефремова после того, как узнали, что на точку поступает много жалоб об отсутствии маркировки и документов. Владимир пришёл в магазин в качестве покупателя, попросил примерить кроссовки и убедился, что отсутствует необходимая маркировка.
Покупатели вызвали полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли товар. Владелец магазина Никита Ефремов заявил, что магазины в Санкт-Петербурге и Москве закрыты по техническим причинам.
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«Попросили маркировку и лицензионное соглашение от первообладателей «Адидас» и «Найк». Нам ни одного документа не предоставили, сказали, что приедет юрист — и он всё покажет. Приехал юрист, никаких доков не показал, начал грубить, мол, вы кто такие, я не буду с вами говорить», — говорит Владимир.
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Мария Фирсова