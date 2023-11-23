Из многоэтажки в Москве эвакуировали 60 человек, после обнаружения двух гранат

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В подъезде многоэтажного дома столицы обнаружили две гранаты, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, боеприпасы обнаружили в многоэтажном доме на Старопетровском проезде в Войковском районе Москвы. Из здания экстренно эвакуировали 60 человек.
Предположительно, обнаруженные гранаты были изготовлены во времена Великой Отечественной войны. Их нашли при разгрузке мусоропровода на 22 этаже.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, вчера мощный взрыв прогремел на погранпосту между США и Канадой. Выяснилось, что подорвался один из автомобилей, который выезжал из Штатов. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ФБР.
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Предположительно, обнаруженные гранаты были изготовлены во времена Великой Отечественной войны. Их нашли при разгрузке мусоропровода на 22 этаже.
Напомним, вчера мощный взрыв прогремел на погранпосту между США и Канадой. Выяснилось, что подорвался один из автомобилей, который выезжал из Штатов. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ФБР.
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Евгения Парфентьева