Из Москвы-реки достали тело 15-летней девочки

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Из Москвы-реки достали тело 15-летней Елизаветы Маркушиной , сообщает Telegram-канал 112.
Вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.
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