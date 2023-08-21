Из Москвы-реки достали второй труп

Фото: iStock/Aroma photography
Из реки в центре столицы достали второй труп, сообщает Telegram-канал SHOT.
Первый труп из реки неподалеку от Москворецкой набережной 20 августа. Тело заметил капитан мимо проходящего теплохода. Он вызвал спасателей, которые выловили из воды труп неизвестного мужчины.
Второе тело обнаружили сегодня утром практически в том же месте. Труп заметили примерно в 4.30 утра 21 августа. Прибывшие на место спасатели достали его из воды и отбуксировали к берегу.
Личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются.
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Второе тело обнаружили сегодня утром практически в том же месте. Труп заметили примерно в 4.30 утра 21 августа. Прибывшие на место спасатели достали его из воды и отбуксировали к берегу.
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Евгения Парфентьева