Из Москвы-реки, предположительно, достали тело гида-диггера

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Тело, которое только что извлекли спасатели из Москвы-реки, принадлежит мужчине.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима. Фирма занималась организацией трагической подземной экскурсии по Москве. Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос.
Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.
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Мария Фирсова