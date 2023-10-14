Из парижского Лувра эвакуировали около трёх тысяч посетителей

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Примерно 3 тысячи посетителей Лувра эвакуированы из-за угрозы взрыва.
Parisien пишет, что посетителей одного из самых известных мировых музеев пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва. Музей получил сообщения о бомбе.
Также Лувр сообщал о решении закрыться для посетителей «из соображений безопасности». Заявление вышло после того, как накануне во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Накануне в городе Аррас в школе произошло нападение, погиб учитель.
Нападавший кричал «Аллах акбар». По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.
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Также Лувр сообщал о решении закрыться для посетителей «из соображений безопасности». Заявление вышло после того, как накануне во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Накануне в городе Аррас в школе произошло нападение, погиб учитель.
«По нашей информации, речь идёт об угрозе взрыва бомбы, прозвучавшей, когда в музее находились около трёх тысяч человек, которых пришлось эвакуировать», - говорится в сообщении издания Parisien.Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент находятся в больнице.
Нападавший кричал «Аллах акбар». По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.
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Мария Фирсова