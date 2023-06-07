Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4 тыс. человек

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
В Херсонской области из подтопленных районов эвакуировали более 4 тысячи человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате подрыва Каховской ГЭС из подтопленных районов эвакуировали более 4 тысяч человек. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По словам Сальдо, в настоящее время в Херсонской области функционируют около полусотни пунктов временного размещения для почти 3 тысяч человек, а также в случае необходимости имеется резерв на еще 5,5 тысячи мест.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО «Ольха». После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее Радио 1 сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Красного Креста и ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«На данный момент эвакуировано более 4 тыс. человек. Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения», — проинформировал глава региона.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО «Ольха». После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее Радио 1 сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Красного Креста и ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян