Из припаркованной в центре Москвы машины вызволили кота «пророка»

Фото: iStock/Inna Tolstorebrova
Пушистого заложника, четыре дня просидевшего в припаркованной в центре Москвы машине, наконец вызволили, кадры спасения публикует Telegram-канал SHOT.
1 ноября весь интернет облетела шокирующая новость - на парковке в центре Москвы уже четыре дня, без еды и воды, сидит серый кот. Припаркованную машину быстро обступила толпа очевидцев и журналистов. Судьба пушистого заложника никого не оставила равнодушной.
К счастью, спасателям все же удалось вскрыть машину и вызволить из неё кота. Животное посадили в переноску и увезли в отделение полиции.
Стало известно, как домашний любимец оказался запертым в авто на целых четыре дня. Хозяином чудом выжившего кота является 40-летний Алексей Юрин. По предварительной информации, 29 октября он запарковался напротив Большого театра и начал говорить, что он пророк, потрясая церковными принадлежностями. «Пророка» увезли в психиатрическую больницу прямо с парковки, а его кота, вероятно, просто не заметили.
Читайте также:
В Питере пьяные живодеры довели шпица до эпилепсии, снимая веселые видео
Более 200 мимических выражений обнаружили у кошек учёные
ABC: Около 200 роботов-волков установили в Японии для устрашения диких зверей
К счастью, спасателям все же удалось вскрыть машину и вызволить из неё кота. Животное посадили в переноску и увезли в отделение полиции.
Читайте также:
В Питере пьяные живодеры довели шпица до эпилепсии, снимая веселые видео
Более 200 мимических выражений обнаружили у кошек учёные
ABC: Около 200 роботов-волков установили в Японии для устрашения диких зверей
Евгения Парфентьева