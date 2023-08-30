Из психиатрической больницы сбежал шизофреник-рецидивист

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В Карачаево-Черкесии из психиатрической больницы сбежал неоднократно судимый преступник. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого. Предварительно, он может находиться недалеко от психиатрической лечебницы.
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