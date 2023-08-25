Из реки достали крыло и шасси бизнес-джета Пригожина

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Крыло и шасси от бизнес-джета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина достали из реки Ладыженка, сообщает Telegram-канал 112.
Части разбившегося самолета обнаружили неподалеку от железнодорожной станции Куженкино, в трех километрах от места крушения. Хвост бизнес-джета нашли вчера в нескольких сотнях метрах от шасси и крыла.
Это подтверждает версию о том, что самолет развалился на части еще в воздухе.
Напомним, следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси Embraer Legacy 600. По предварительной версии, именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.
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Это подтверждает версию о том, что самолет развалился на части еще в воздухе.
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Евгения Парфентьева