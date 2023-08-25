Из реки Исеть выловили тело обнаженной женщины

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В реке Исеть города Екатеринбург обнаружили тело обнаженной женщины, сообщает URA.RU.
«В пятницу утром, 25 августа, горожане заметили в реке Исеть рядом с улицей Бебеля тело человека. На место происшествия были вызваны спасатели, которые извлекли труп на берег», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Выяснилось, что тело принадлежит молодой женщине. Она была обнажена, с практически наголо обритой головой.
Ранее спасатели достали тело мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве.
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Евгения Парфентьева