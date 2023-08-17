Из реки в Саратове выловили тело 14-летнего мальчика

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«16 августа в Новоузенске пропал 14-летний подросток. Сегодня вечером на акватории реки Большой Узень было обнаружено тело несовершеннолетнего. Спасатели областной службы спасения достали погибшего из воды и передали следственно-оперативной группе», - прокомментировал ситуацию начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.
В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, полиция и сотрудники СК.
Ранее в Москве подросток утонул в реке после прыжка с тарзанки. По словам очевидцев, его друг прыгнул за ним в воду и пытался спасти. Но тоже пострадал.
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