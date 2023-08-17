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Из реки в Саратове выловили тело 14-летнего мальчика

Пропавшего в Саратове 14-летнего мальчика выловили из реки Большой Узень
17 августа 2023, 21:01

Фото: iStock/Nastco

Тело пропавшего в Саратовской области 14-летнего мальчика выловили из реки Большой Узень, сообщает «Версия Саратов».
«16 августа в Новоузенске пропал 14-летний подросток. Сегодня вечером на акватории реки Большой Узень было обнаружено тело несовершеннолетнего. Спасатели областной службы спасения достали погибшего из воды и передали следственно-оперативной группе», - прокомментировал ситуацию начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, полиция и сотрудники СК.


Обстоятельства смерти подростка устанавливаются.

Ранее в Москве подросток утонул в реке после прыжка с тарзанки. По словам очевидцев, его друг прыгнул за ним в воду и пытался спасти. Но тоже пострадал.

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#река
#саратов
#подросток
#смерть
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Кинолог и собака спасли жизнь увязшему в болоте подростку
В Нижегородской области кинолог и собака спасли жизнь увязшему в болоте подростку
17 августа 2023, 21:26

Фото: iStock/geyzer

В Нижегородской области кинолог с собакой спасли жизнь подростку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.
По информации СМИ, кинолог исправительной колонии номер 16 Александр Семагин вместе со своей служебной собакой по кличке Урма нашли пропавшего ранее подростка увязшим в болоте.

След парня взяла Урма и успешно привела своего хозяину к болоту. Семагин, с помощью полицейских, вытащили пострадавшего и оказали ему первую помощь до прибытия медиков. 

Ранее тело пропавшего в Саратовской области 14-летнего мальчика выловили из реки Большой Узень. В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, полиция и сотрудники СК.

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#кинолог
#подросток
#спасение
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В сеть попали кадры, на которых енот штурмует Бундестаг
Енота, который пытался штурмовать Бундестаг в Берлине, поймали сачком
17 августа 2023, 21:14

Фото: iStock/tomrejzek

Енот попытался штурмовать Бундестаг в Берлине, кадры происшествия публикует посольство Германии в Лондоне не своей странице в X (бывший Twitter).
Животное умудрилось вскарабкаться на несколько этажей вверх и стало бродить по карнизу.

Зверька попытались поймать с помощью сачка, однако, он раз из раза умело уворачивался от преследования.

В итоге, енота все-таки удалось поймать. Животное отнесли в лес и отпустили. 

Вчера енот напал на семилетнюю девочку в контактном зоопарке Санкт-Петербурга. В какой-то момент, агрессивный енот вцепился зубами в ухо девочке. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом: укушенная рана ушной раковины. В медицинском учреждении ребенку сделали укол от бешенства.

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#животное
#германия
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В Колумбии произошло землетрясение
17 августа 2023, 20:43

Фото: istockphoto.com/yasharu

Подземные толчки магнитудой до 6,1 были зафиксированы к востоку от Боготы – столицы Колумбии. Об этом сообщает Колумбийская геологическая служба.
«12:04 Магнитуда 6,1, поверхностное (менее 30 км), Эль-Кальварио — департамент Мета, Колумбия», — приводит сообщение службы РИА Новости.

Отмечается, что землетрясение достаточно ощущалось в самсой столице. При этом информации о пострадавших и жертвах стихии не поступала.

До этого на территории Красулинского сельского поселения в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9. Землетрясение носит техногенное происхождение. Специалисты заявляют, что подземные толчки спровоцированы взрывами в разрезе. Эпицентр землетрясения расположился вблизи Новокузнецка и Прокопьевска. Другие детали случившегося не уточняются. Данных о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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#землетрясение
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#происшествие
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В Екатеринбурге лифт с девушкой внутри рухнул вниз на восемь этажей
17 августа 2023, 20:35

Фото: istockphoto/alex_u

В Екатеринбурге в ЖК «Монблан» лифт с девушкой внутри пролетел по шахте с 16-го по 8-й этаж. К счастью, девушка не пострадала. Однако в управляющей компании отрицают факт ЧП.
По словам жильцов дома, лифт уже неделю трясся и двигался рывками. Момент падения агрегата попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах заметно, что изображение начинает дрожать, а затем камеру перекашивает и она снимает пол лифта под странным углом.

В управляющей компании сообщили, что лифт просто немного затрясся и спустился чуть быстрее обычного. Претензии к работе лифтового оборудования возникали у жильцов и раньше, однако результаты экспертизы от обслуживающей компании всегда были положительными, несмотря на регулярные поломки. Возможно, свободного падения лифта на этот раз и не было, а кабина просто скользила вниз восемь этажей. Однако было решено вызвать главного инженера и начальника участка от компании-производителя, чтобы избежать подобных эксцессов в будущем.

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#камеры
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#дома
#запись
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В Петербурге загорелась арестованная яхта
На Крестовском острове в Петербурге загорелась арестованная яхта
17 августа 2023, 19:41

Фото: iStock/winning7799

В Санкт-Петербурге загорелась арестованная яхта, пришвартованная на Крестовском острове, сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание произошло 17 августа примерно в пять часов вечера.  

Охваченная огнем яхта, размером в 36 квадратных метров, полыхает так сильно, что пламя рискует перекинуться на соседние судна.

По информации «Фонтанки», к ликвидации возгорания привлечены 32 спасателя и 7 единиц техники.  

О причинах пожара и пострадавших пока ничего неизвестно.   

Вечером 10 августа у стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге столкнулись два судна. Никто из экипажа в результате аварии не пострадал. Отмечается, что оба капитана прошли тест на наличие алкоголя в крови, и он показал отрицательный результат.

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#санкт-петербург
#корабль
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Страшные кадры крушения бизнес-джета в Малайзии попали в сеть
При крушении бизнес-джета в Малайзии погибли десять человек
17 августа 2023, 17:27

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Крушение частного бизнес-джета унесло жизни десяти человек, кадры жуткой трагедии публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, самолет Beechcraft Premier I совершал внутренний перелёт с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг. Воздушное судно рухнуло прямо на трассу, зацепив водителя и мотоциклиста.
Погибли оба пилота, шесть пассажиров, водитель авто и мотоциклист.

Причины трагедии и дополнительные обстоятельства происшествия выясняются. 

14 августа учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку. Самолет рухнул в черте аэродрома, при заходе на посадку. Разрушений на земле нет, погиб один член экипажа.

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#крушение
#самолет
#погибшие
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Росгвардейцы задержали мужчину, который незаконно проник на охраняемый объект
17 августа 2023, 17:25

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудниками Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области был задержан злоумышленник, проникший в магазин.

Сотрудники Росгвардии выехали на охраняемый объект в деревне Анциферово по сигналу «тревога».

На месте проишествия сотрудники обнаружили следы незаконного проникновения на охраняемый объект. Неизвестный мужчина проник внутрь магазина, сломав пластиковую дверь.

Сотрудники вневедомственной охраны провели задержание нарушителя. Им оказался 47-летний местный житель. 

Росгвардия передала злоумышленника сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. 

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Сотрудники СК и Росгвардии задержали в Москве двоих участников экстремистской организации.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице.

#проверка
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#мужчина
#сотрудники
#тревога
#росгвардия
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В Москве «заминировали» все ТЦ
Полиция проверяет информацию о минировании московских ТЦ
17 августа 2023, 17:03

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Полиция проверяет торговые комплексы Москвы после сообщения о массовом минировании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что в настоящий момент эвакуация посетителей не была объявлена.

По информации СМИ, анонимные угрозы о минировании поступили с Украины. 

Напомним, 11 августа людей экстренно эвакуировали из столичного ТЦ «Метрополис». По громкоговорителю посетителей торгового центра оповестили о чрезвычайной ситуации и попросили покинуть здание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников ВСУ на «Москва-Сити», заявил, что уровень террористической угрозы в Москве повышать не планируется.

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#москва
#тц
#теракт
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Россиянин ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт
Житель Белгородской области ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт
17 августа 2023, 16:31

Фото: iStock/blinow61

Житель города Губкина Белгородской области ограбил офис микрозаймов, но забыл там паспорт, сообщает пресс-служба на сайте регионального УМВД.
В полицию обратилась сотрудница микрофинансовой организации. Она рассказала, что к ней в офис пришел мужчина, который захотел получить кредит. После отказа, он стал угрожать женщине ножом и требовать отдать ему все наличные из кассы.

Перепуганная женщина отдала грабителю все имеющиеся деньги – пять тысяч рублей. Злоумышленник схватил добычу и поспешно скрылся из офиса. На столе он забыл свой паспорт.

Полиция быстро задержала 39-летнего местного жителя. Свой поступок он объяснил серьезными финансовыми трудностями и заявил, что из награбленного успел потратить 250 рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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#белгород
#ограбление
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