Из ростовского госпиталя сбежал военный, вооруженный гранатой

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В Ростове-на-Дону разыскивают мужчину, сбежавшего из военного госпиталя, сообщает Telegram-канал Baza.
44-летний военный сбежал из больницы 21 июля, при каких обстоятельствах – не известно. Уточняется, что беглец проходил лечение с ранением руки.
Предположительно, военный может быть вооружен боевой гранатой.
Правоохранительные органы Ростовской области разыскивают мужчину.
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Евгения Парфентьева