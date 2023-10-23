Из ручья в Ленобласти выловили тело мужчины со связанными ногами

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В Ленинградской области из ручья выловили труп мужчины с перевязанными ногами, об этом сообщает 78.RU.
По информации СМИ, 34-летний мужчина числился пропавшим на протяжении десяти дней. Его поисками занимались волонтеры «Лиза Алерт».
Его труп обнаружила жительница города Каменногорск. Женщина прогуливалась рядом с ручьем, и вдруг заметила в ручье тело мужчины.
Прибывшие на место происшествия полицейские опознали в погибшем пропавшего местного жителя. На его теле были обнаружены ножевые ранения, а ноги оказались перевязаны веревкой.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Все подробности произошедшего устанавливаются.
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Его труп обнаружила жительница города Каменногорск. Женщина прогуливалась рядом с ручьем, и вдруг заметила в ручье тело мужчины.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Все подробности произошедшего устанавливаются.
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Евгения Парфентьева