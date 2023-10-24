Из уфимской больницы выписали ребенка, которому мать вспорола живот

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Из уфимской больницы выписали полуторагодовалого ребенка, которому мать вспорола живот, об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на региональный Минздрав.
Напомним, ужасающая новость разлетелась по Башкирии в начале октября 2023 года.
Молодая мать из Бебелевского района поссорилась со своим гражданским мужем и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трижды ударила полуторагодовалого сына ножом в живот.
К счастью, ребенка удалось спасти. Его экстренно прооперировали в местной больнице, а затем, на вертолете, перевезли в Уфу. Сейчас мальчик уже идёт на поправку. Сегодня стало известно, что его выписали из больницы.
Едва не убившей собственного сына матери предъявили обвинение в покушении на убийство. В настоящий момент она находится в СИЗО.
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Молодая мать из Бебелевского района поссорилась со своим гражданским мужем и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трижды ударила полуторагодовалого сына ножом в живот.
Едва не убившей собственного сына матери предъявили обвинение в покушении на убийство. В настоящий момент она находится в СИЗО.
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Евгения Парфентьева