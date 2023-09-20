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Из взорвавшегося дома в Балашихе достали пострадавшего в крови

20 сентября 2023, 09:27
Фото: istockphoto / hxdbzxy

Фото: istockphoto / hxdbzxy

Спасатели извлекли одного из пострадавших при взрыве газа в доме на Октябрьской улице Балашихи, мужчина находился в квартире на первом этаже, сообщает SHOT.
Одного из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе спасатели достали из квартиры на первом этаже.

По словам очевидцев, мужчина был весь в крови. На данный момент он находится под наблюдением врачей.


20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

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Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе.
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#дома
#взрыв газа
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Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе
20 сентября 2023, 09:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

По меньшей мере два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Балашихе. Такие данные приводит Telegram-канал Mash.
Одной из жертв трагедии стала женщина. Ее придавило бетонной плитой в результате обрушения нескольких этажей дома. Её личность пока устанавливается. При этом по данным «112», пострадали два человека. Еще два находятся под завалами. Также из под завалов спасли мужчину с ребенком, им оказывается медицинская помощь. Спасатели продолжают спасательно-поисковую операцию.

На место трагедии уже приехал глава Балашихи Сергей Юров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

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#спасатели
#женщина
#взрыв
#дома
#взрыв газа
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В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме
20 сентября 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Kileman

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.
В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление. 
«Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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#взрыв бытового газа
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Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе
Несколько этажей обрушилось в результате взрыва в жилом доме в Балашихе
20 сентября 2023, 08:53

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

В результате взрыва в девятиэтажном доме в Балашихе произошло обрушение квартир на двух этажах. Об этом сообщает МЧС России.
«Взрыв газовоздушной смеси произошёл на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Балашихе. Произошло обрушение 3-4 этажей», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент известно уже об одном пострадавшем. Под завалами также могут находиться люди. Спасатели пытаются добраться до разрушенных квартир. Всех жильцов уже эвакуировали.

Известно, что дом газифицирован. В МЧС заявили, что взорвался бытовой газ.

Ранее сообщалось, что в Балашихе в квартире на третьем этаже одного из многоэтажных домов на Октябрьской улице прогремел мощный взрыв.

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#газ
#взрыв
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Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Балашихе
20 сентября 2023, 08:38

Фото: iStock/Motortion

В Балашихе в квартире на третьем этаже одного из многоэтажных домов на Октябрьской улице прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канале «112».
На месте взрыва сильное задымление.У дома, где произошло ЧП, уже работают экстренные службы муниципалитета.  По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Есть информация о том, что повреждено сразу несколько квартир. Информация о пострадавших не поступала. Все подробности происшествия уточняются.

Накануне стало известно, что самодельное взрывное устройство сдетонировано в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погибла женщина. Очевидцы рассказали, что мужчина и женщина, которые сидели возле озера под деревом подозрительно себя вели. Они озирались по сторонам и периодически совершали какие-то действия внутри коробки, которую принесли с собой. Через какое-то время прогремел взрыв, после чего мужчина скрылся с места происшествия. Тело женщины, с разорванным от снаряда горлом, осталось возле дерева.

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#взрыв
#происшествия
#информация
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В Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
СК: в Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
20 сентября 2023, 06:34

Фото: iStock/BrianAJackson

В Иркутске задержан мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности. Ему предъявлено соответствующее обвинение, сообщает Следственный комитет Российской Федерации по региону.
По информации полиции, сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутске мужчину, который подозревается в участии в активностях, связанных с террористической организацией. В отношении него выдвинуто обвинение в содействии террористической деятельности.

«Данный мужчина придерживался идеологии запрещенной на территории России террористической организации уже несколько лет. Он активно использовал социальные сети для пропаганды и вербовки граждан одной из стран ближнего зарубежья к участию в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории других республик», - говорится в сообщении Следкома.
Согласно информации Главного управления Министерства внутренних дел региона, родственник задержанного ранее находился в рядах боевиков одной из террористических организаций.

До момента задержания этот мужчина находился в федеральном розыске. У него изъяты мобильные телефоны и документы, представляющие интерес для следствия.

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#мужчина
#сотрудники
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Mash: Крупный пожар начался в Сочи
20 сентября 2023, 06:17

Фото: iStock/DarthArt

В Сочи начался крупный пожар, сообщает Телеграм-канала Mash.
По информации канала, загорелся резервуар с топливом неподалеку от аэропорта в Адлере. Местные жители также сообщали о звуке взрыва.


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В Воронеже против матери весившего девять килограмм мальчика возбудили дело
20 сентября 2023, 04:56

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет в Воронеже поставил на контроль ситуацию с шестилетним мальчиком, который ранее был госпитализирован с весом девять кг. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Отмечается, что в отношении матери ребёнка возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«По поручению председателя СК РФ был представлен доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — проинформировали в ведомстве.

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В Нагорном Карабахе звуки ракетных обстрелов слышны над Степанакертом
20 сентября 2023, 01:36

Фото: iStock/alexmak72427

Над городом Степанакер в Нагорном Карабахе слышны взрывы и звуки ракетных обстрелов ВС Азербайджана. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, в небе замечены БПЛА, работает артиллерия. Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов погиб мэр Мартуни Азнавур Сарьян.



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#мэр
#армения
#азербайджан
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В Мурманской области в аварии с БТР погиб ребёнок
20 сентября 2023, 00:32

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Мурманской области 19 сентября в ДТП с бронетранспортером погиб ребенок. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По информации канала, авария случилась на 1405 км трассы Р-21 «Кола» близ населенного пункта Лавна. Легковой автомобиль на полной скорости въехал в БТР одной из местных воинских частей, который стоял на обочине. В результате происшествия шестилетний мальчик, сидевший в легковом автомобиле, скончался. Его родители в настоящее время находятся в больнице.

Предварительно, бронетранспортер стоял на обочине без опознавательных знаков.  По словам водителя БТР, у него сломался двигатель, и остановка на трассе была вынужденной мерой.



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