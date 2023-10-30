Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских

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Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы установили 150 участников, из них уже задержаны 60 нарушителей. Они доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Также сообщается о девяти пострадавших представителей правопорядка, двое из них находятся в больнице.
Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Порядка сто прибывших пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.
Полиция проводит дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам. На данный момент аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября.
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Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Порядка сто прибывших пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.
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Алина Юрчак