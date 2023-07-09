Из-за драки со стрельбой на западе Москвы пострадали два человека

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На западе Москвы у кафе произошла драка со стрельбой, в результате которой два человека пострадали. Об этом сообщают «Известия».
Происшествие случилось на улице Беловежская. Сообщается, что компанию из четырех человек не пустили в кафе, после чего неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета.
В результате инцидента 41-летнему мужчине пуля попала в грудь, из-за чего его госпитализировали. Еще один пострадавший мужчина от госпитализации отказался.
Отмечается, что всех четырех участников преступления доставили в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.
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В результате инцидента 41-летнему мужчине пуля попала в грудь, из-за чего его госпитализировали. Еще один пострадавший мужчина от госпитализации отказался.
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Екатерина Коршунова